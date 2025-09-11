Attaque au couteau dans un lycée d'Antibes : projet de tuerie de masse, croix gammée... Le profil inquiétant de l'assaillant
Un jeune homme de 18 ans a attaqué un élève et une enseignante dans un lycée à Antibes. Fiché S, il avait déjà nourri un projet de tuerie de masse.
Ce mercredi 10 septembre, vers 14 heures, un jeune Turc de 18 ans s'est introduit dans le lycée horticole Vert d'Azur d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes et a attaqué avec un couteau de cuisine un élève et une enseignante. Il a été aperçu par un élève traversant la cour et semblait se diriger vers la salle des profs et la permanence, rapporte RMC. Il s'en est finalement pris à une lycéenne de 16 ans et a donné trois coups de couteau à une enseignante de 52 ans. Les élèves se sont alors retrouvés confinés.
L'assaillant a finalement été maitrisé par le chef d'établissement, qui a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Un second couteau a été retrouvé dans son sac à dos. "Il a été maîtrisé grâce au courage du proviseur et a discuté avec lui alors qu’il était armé", a déclaré Jean Leonetti, le maire d'Antibes, rapporte Nice-Matin. Le suspect a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat" et "introduction armée dans un établissement scolaire".
Les deux victimes ont été hospitalisées. La lycéenne souffre de blessures légères au niveau du visage alors que la professeure d'anglais serait gravement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Suite à ce drame, le lycée reste fermé jusqu'à lundi et une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte. Une enseignante interrogée par Nice-Matin déplore le manque de sécurisation dans l'accès à l'établissement : "Le lycée horticole fait 10 hectares et est ouvert aux quatre vents. Cela fait des années que l'on demande la sécurisation du portail d'entrée".
Le suspect avait déjà été interpellé étant mineur
Le suspect est un ancien élève du lycée. Il portait un treillis avec un t-shirt noir lors de l'attaque. Fiché S, il avait déjà été interpellé en 2024 alors qu'il "nourrissait un projet de tuerie de masse, sans connotation religieuse" dans son lycée, rapporte Franceinfo. L'adolescent avait été placé en service psychiatrique et incarcéré entre avril et décembre dernier. Il avait été décrit à l'époque comme "très perturbé et dangereux".
Il était aussi connu des services de police pour des faits "d'apologie du terrorisme". L'auteur a aussi un profil d'ultra droite, la police ayant retrouvé des croix gammées à son domicile. Le parquet national antiterroriste est en train d'évaluer la situation.
11:30 - Une conférence de presse annoncée pour ce vendredi
Le lycée horticole n'a pas ouvert ses portes ce jeudi. Il ne rouvrira que lundi. Le procureur de Grasse, Eric Camous, devrait revenir plus en détails sur les faits lors d'une conférence de presse à 14 heures ce vendredi 12 septembre, selon Le Figaro.
10:30 - Un manque de sécurité dans l'établissement ?
Comment l'élève a-t-il pu pénétrer dans l'établissement ? Une enseignante, contactée par Nice-Matin, déplore un manque de sécurisation à l'entrée de l'établissement : "Le lycée horticole fait 10 hectares et est ouvert aux quatre vents. Cela fait des années que l'on demande la sécurisation du portail d'entrée". Selon un élève de BTS, auprès de Franceinfo, le portail était même ouvert. L'exploitation agricole de l'établissement propose de la vente directe, il y a donc peu de restrictions d'accès. Des travaux ont cependant été lancés cet été pour installer des portiques de sécurité à l'entrée de l'établissement.
09:35 - Le suspect était fasciné par les tueurs
Lors de sa première interpellation, un expert psychiatrique lui avait diagnostiqué un déséquilibre mental et l'avait décrit comme islamophobe, raciste, antisémite et fasciné par les tueries de masse. Il vouait un culte au terroriste norvégien d’ultradroite Anders Behring Breivik, qui a perpétré les attentats d'Oslo et d'Utoya qui ont fait 77 morts en 2011, ou encore au duo Eric Harris et Dylan Klebodde, auteurs de la tuerie de Columbine aux Etats-Unis qui a coûté la vie à onze élèves et un professeur en 1999. Des croix gammées ont aussi été retrouvées sur les murs de sa chambre.
09:22 - L'assaillant déjà interpellé pour un projet de tuerie de masse
Le jeune homme de 18 ans qui s'en est pris à un élève et une enseignante dans le lycée d'Antibes avait déjà été interné en unité de soins psychiatriques en mars 2024 puis incarcéré en avril suivant pour "apologie au crime". Alors âgé de 16 ans, il nourrissait un projet de tuerie de masse dans ce lycée. Peu de temps avant son incarcération, ses propos "laissaient craindre un passage à l’acte imminent de nature meurtrière". Lors de son interpellation de l'époque, plusieurs armes blanches avait été retrouvées dans sa chambre. "Les enquêteurs saisissaient également des carnets décrivant à grands traits son projet criminel", avait ajouté le procureur de Grasse.