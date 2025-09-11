Attaque au couteau dans un lycée d'Antibes : projet de tuerie de masse, croix gammée... Le profil inquiétant de l'assaillant

Un jeune homme de 18 ans a attaqué un élève et une enseignante dans un lycée à Antibes. Fiché S, il avait déjà nourri un projet de tuerie de masse.

Ce mercredi 10 septembre, vers 14 heures, un jeune Turc de 18 ans s'est introduit dans le lycée horticole Vert d'Azur d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes et a attaqué avec un couteau de cuisine un élève et une enseignante. Il a été aperçu par un élève traversant la cour et semblait se diriger vers la salle des profs et la permanence, rapporte RMC. Il s'en est finalement pris à une lycéenne de 16 ans et a donné trois coups de couteau à une enseignante de 52 ans. Les élèves se sont alors retrouvés confinés.

L'assaillant a finalement été maitrisé par le chef d'établissement, qui a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Un second couteau a été retrouvé dans son sac à dos. "Il a été maîtrisé grâce au courage du proviseur et a discuté avec lui alors qu’il était armé", a déclaré Jean Leonetti, le maire d'Antibes, rapporte Nice-Matin. Le suspect a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat" et "introduction armée dans un établissement scolaire".

Les deux victimes ont été hospitalisées. La lycéenne souffre de blessures légères au niveau du visage alors que la professeure d'anglais serait gravement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Suite à ce drame, le lycée reste fermé jusqu'à lundi et une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte. Une enseignante interrogée par Nice-Matin déplore le manque de sécurisation dans l'accès à l'établissement : "Le lycée horticole fait 10 hectares et est ouvert aux quatre vents. Cela fait des années que l'on demande la sécurisation du portail d'entrée".

Le suspect avait déjà été interpellé étant mineur

Le suspect est un ancien élève du lycée. Il portait un treillis avec un t-shirt noir lors de l'attaque. Fiché S, il avait déjà été interpellé en 2024 alors qu'il "nourrissait un projet de tuerie de masse, sans connotation religieuse" dans son lycée, rapporte Franceinfo. L'adolescent avait été placé en service psychiatrique et incarcéré entre avril et décembre dernier. Il avait été décrit à l'époque comme "très perturbé et dangereux".

Il était aussi connu des services de police pour des faits "d'apologie du terrorisme". L'auteur a aussi un profil d'ultra droite, la police ayant retrouvé des croix gammées à son domicile. Le parquet national antiterroriste est en train d'évaluer la situation.