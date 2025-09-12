Un policier de Tourcoing tabassé, les images vidéo diffusées : des policiers dénoncent des "spectateurs complices"

Un policier de la brigade anticriminalité (BAC) de Tourcoing a été très agressé jeudi 12 septembre avec une violence et une brutalité extrême, en pleine rue, par plusieurs jeunes hommes. L'agent de police a été hospitalisé rapidement, mais souffre de plusieurs séquelles : nez cassé, enfoncement de la pommette, notamment, comme le rapporte Le Parisien. Le journal, qui a pu contacter une source policière proche de la victime, indique que le policier "est très éprouvé ".

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui s'est ému de la situation dans un long message rédigé sur X, a fait savoir qu'il l'avait appelé au téléphone. "Ce lynchage, filmé et diffusé sur les réseaux, fait froid dans le dos. Il n'est pas un fait divers ou un acte isolé", a-t-il dit, liant cette agression aux mouvements sociaux survenus mercredi dans toute la France, qui exprimaient un rejet de la politique économique et qui ont été parsemés de violents débordements. "C'est régulièrement que nos forces de l'ordre sont agressées, comme les violences du 10 septembre l'ont d'ailleurs montré", a ajouté le président de LR, ministre d'un gouvernement qui a été démis de ces fonctions politiques - et chargé d'expédier les affaires courantes.

Selon les informations du Parisien, ce policier était "en planque pour un vol de trottinette " dans le quartier du Pont de Neuville, à Tourcoing, lorsqu'il a été pris à partie. "Alors qu'il s'apprêtait à procéder à une interpellation, plusieurs individus se sont rués sur lui et l'ont lynché. Il a été extirpé de ses agresseurs par ses deux autres collègues de la BAC", a expliqué la même source au journal.

La préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord a fait savoir sur X qu'un suspect avait été interpellé, précisant que ses "complices sont toujours activement recherchés et l'enquête judiciaire est en cours".

Le syndicat majoritaire des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI, a mis en ligne une vidéo qui donne la mesure de l'agression survenue sur ce policier à Tourcoing. "Colère, et honte. Un policier de Tourcoing, a été sauvagement tabassé par une meute de lâches, sous les yeux de spectateurs complices, trop occupés à filmer pour intervenir. Il est temps que cette impunité cesse !", peut-on lire sur ce message.

Bruneau Retailleau, ministre démissionnaire, a tenu à qualifié les faits, avec ses mots. "C'est constamment que des incendiaires attisent la haine de ces jeunes désinhibés et décivilisés, en salissant l'honneur de notre police. Cette irresponsabilité doit être dénoncée, cet ensauvagement ne peut plus durer. La Nation tout entière doit faire bloc derrière les sentinelles de la République qui, partout, veillent, luttent et protègent", a-t-il écrit sur X.