Affaire Clothilde Ba : un meurtre et un suicide, l'emprise d'un seul homme au coeur des soupçons
Le procès du meurtre de Clothilde Ba débute ce lundi 15 septembre 2025. L'ex-mari de la victime et la deuxième femme de celui-ci sont jugés pour meurtre aggravé sur fond d'emprise religieuse.
Un ménage à trois, des relations familiales altérées, un suicide et des accusations de meurtre aggravé. Avec le procès sur le meurtre de Clothilde Ba, c'est une vaste affaire qui va être jugée à la cour d'assises du Loiret à compter de ce lundi 15 septembre et pour trois jours. Deux personnes comparaissent pour le meurtre de la femme de 31 ans décédée dans la nuit du 2 au 3 août 2022 à Montargis, sous les yeux de ses trois enfants et enceinte de huit mois. Il s'agit de Sileye Ba, le mari de Clothilde Ba âgé de 38 ans, et de Dieynaba Kande, sa deuxième épouse de 34 ans. Ces deux Sénégalais s'accusent mutuellement d'avoir violenté la victime et d'avoir porté le coup fatal.
Si le meurtre date d'août 2022, le début de l'affaire remonte à plus loin. Clothilde Ba rencontre Sileye Ba en 2015 lors d'un stage au Sénégal. Elle l'épouse en cachette seulement quelques mois plus tard et rentre avec lui en France pour s'installer chez son père. Lequel remarque très vite des changements de comportements chez sa fille : "Clothilde était athée mais sensible à la culture bouddhiste, elle croyait en la réincarnation, en la vie éternelle, en l'existence des extraterrestres. Lorsqu'elle est rentrée du Sénégal avec l'homme qui était devenu son mari, nous avons vécu sous le même toit et j'ai constaté qu'elle n'était plus la Clothilde que je connaissais", raconte Didier Ghiti au Parisien.
Polygamie, emprise et soupçons de violence
"Clothilde était en quête de spiritualité et cet homme lui apportait probablement certaines réponses, l'emprise a commencé comme ça", se rappelle le père de Clothilde. Sileye Ba est un musulman appartenant au mouvement Baye Fall qui prône un désintérêt des possessions matérielles et l'importance du travail. Mais dans le cas du couple, "ni l'un ni l'autre ne travaillait" selon le père de Clothilde. La jeune femme est astreinte aux tâches ménagères. Si Didier Ghiti a un temps subvenu aux besoins de sa fille et son gendre, il explique les avoir "mis à la porte" après que "la cohabitation soit devenue invivable".
Installé dans un appartement à Montargis, le couple accueille son premier enfant en 2016. Le quotidien de la jeune femme change encore un peu plus en 2018 lorsque Dieynaba Kande, présentée comme une cousine de Sileye Ba bénéficiant d'un contrat de fille au pair, s'installe chez elle. Il s'agit en réalité de la deuxième épouse de son mari. Un ménage à trois qui dure pendant des années et durant lequel Clothilde donne naissance à deux autres enfants en 2019 et 2020. Clothilde, qui se met progressivement à porter le voile, semble surveillée par Dieyaba selon les témoignages de voisins rapportés par le Parisien.
La situation de la famille fait l'objet de plusieurs signalements dans les années qui suivent. Au printemps 2022, plusieurs alertes sont réalisées auprès des services sociaux du Loiret sur l'état dégradé du logement, où vivent au six personnes, les risques sanitaires pour les enfants et les soupçons de violences. Lors d'un contrôle, Clothilde Ba qui affiche un important hématome sur le visage déroule des explications, elle attribue sa blessure à une agression dans la rue et non aux coups de son mari ou de Dieynaba. Elle a ensuite esquivé tous les autres rendez-vous selon Le Parisien.
Mais quelques mois plus tard, Clothilde Ba est retrouvée morte et l'autopsie révèle des traces de multiples blessures et ecchymoses sur l'ensemble du corps, notamment sur les parties génitales. Les preuves "d'humiliations et des maltraitances subies par Clothilde", selon Me Pauline Rongier, avocate de plusieurs parties civiles au procès. Le jugement devra faire le voile sur les auteurs de ses violences et sur les relations au sein de cette famille particulière.
La mère de Clothilde témoin de violence et sous l'emprise de son genre
Si Clothilde semblait sous l'emprise de Sileye Ba, sa mère Sylvie Ghiti a peut-être aussi été victime du trentenaire selon son ex-mari. Entre 2019 et 2020, alors qu'elle envoie une aide financière à la famille de sa fille qui dépend de ces revenus et des aides sociales, Sylvie Ghiti finit par rejoindre l'appartement du couple à Montargis. Elle se convertit à la religion musulmane et se plie aux règles de vie imposées par Sileye Ba, qu'elle considère comme son "guide". Une emprise signalée par Didier Ghiti qui sait son ex-femme malade : "Sylvie souffrait de schizophrénie depuis de longues années. Elle était parfaitement vulnérable et elle est tombée à son tour sous l'emprise de cet homme". Des alertes restées sans réponse.
Cette vie à sept dure deux ans et éclate lorsque la mère de Clothilde assiste à des violences psychologiques, physiques et d'un contrôle exacerbé visant sa fille. Des scènes dont elle parle des dans messages retrouvés sur son téléphone. Sylvie Ghiti quitte l'appartement en 2021 et vit plusieurs mois dans sa voiture, seule, sans contact avec sa fille ou ses petits-enfants. La mère de Clothilde se suicide en mai 2022, seulement quelques mois avant la mort de sa fille, laissant derrière elle un message qui semble accuser Sileye Ba d'être responsable de son malheur : "Ton Dieu m'a détruite et vous aussi".