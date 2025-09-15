Affaire Clothilde Ba : un meurtre et un suicide, l'emprise d'un seul homme au coeur des soupçons

Le procès du meurtre de Clothilde Ba débute ce lundi 15 septembre 2025. L'ex-mari de la victime et la deuxième femme de celui-ci sont jugés pour meurtre aggravé sur fond d'emprise religieuse.

Un ménage à trois, des relations familiales altérées, un suicide et des accusations de meurtre aggravé. Avec le procès sur le meurtre de Clothilde Ba, c'est une vaste affaire qui va être jugée à la cour d'assises du Loiret à compter de ce lundi 15 septembre et pour trois jours. Deux personnes comparaissent pour le meurtre de la femme de 31 ans décédée dans la nuit du 2 au 3 août 2022 à Montargis, sous les yeux de ses trois enfants et enceinte de huit mois. Il s'agit de Sileye Ba, le mari de Clothilde Ba âgé de 38 ans, et de Dieynaba Kande, sa deuxième épouse de 34 ans. Ces deux Sénégalais s'accusent mutuellement d'avoir violenté la victime et d'avoir porté le coup fatal.

Si le meurtre date d'août 2022, le début de l'affaire remonte à plus loin. Clothilde Ba rencontre Sileye Ba en 2015 lors d'un stage au Sénégal. Elle l'épouse en cachette seulement quelques mois plus tard et rentre avec lui en France pour s'installer chez son père. Lequel remarque très vite des changements de comportements chez sa fille : "Clothilde était athée mais sensible à la culture bouddhiste, elle croyait en la réincarnation, en la vie éternelle, en l'existence des extraterrestres. Lorsqu'elle est rentrée du Sénégal avec l'homme qui était devenu son mari, nous avons vécu sous le même toit et j'ai constaté qu'elle n'était plus la Clothilde que je connaissais", raconte Didier Ghiti au Parisien.

Polygamie, emprise et soupçons de violence