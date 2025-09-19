Affaire Clothilde Ghiti : son mari condamné, ce qu'a vu leur petite fille a changé le procès"

Après trois jours de procès, la justice a condamné Sileye Ba à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Clothilde, enceinte de huit mois. Sa deuxième femme a également été condamnée pour violences.

C'est une "décision juste", pour le père de Clothilde Ghiti. Après trois jours de procès, la justice a condamné Sileye Ba à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de dix ans pour le meurtre, en 2022 dans le Loiret, de Clothilde. Celle-ci était enceinte de huit mois et aurait été tabassée à mort par son mari dans la nuit du 2 au 3 août 2022, sous les yeux de leurs enfants. La seconde femme de Sileye Ba, Dieynaba Kande, écope de dix ans de prison pour violences habituelles.

C'est le témoignage de la fille de Clothilde et Sileye, âgée de cinq ans au moment des faits, qui a conduit à cette décision. Elle a décrit à la Cour des gestes de violence de son père envers sa mère, notamment des étranglements et des coups au visage.

Le père de Clothilde, Didier Ghiti, a réagi après cette annonce, face à la presse : "Ma fille ne sera pas ressuscitée, ni le bébé, mais c'est une décision juste ".

Cette affaire a révélé une vie de famille plus que complexe. Si le meurtre date d'août 2022, le début de l'affaire remonte à plus loin. Clothilde Ba rencontre Sileye Ba en 2015 lors d'un stage au Sénégal. Elle l'épouse en cachette seulement quelques mois plus tard et rentre avec lui en France. Ils s'installent tous deux chère le père de Clothilde. Celui-ci remarque très vite des changements de comportements chez sa fille : "Clothilde était athée, mais sensible à la culture bouddhiste, elle croyait en la réincarnation, en la vie éternelle, en l'existence des extraterrestres. Lorsqu'elle est rentrée du Sénégal avec l'homme qui était devenu son mari, nous avons vécu sous le même toit et j'ai constaté qu'elle n'était plus la Clothilde que je connaissais", raconte Didier Ghiti au Parisien.

Polygamie, emprise et soupçons de violence