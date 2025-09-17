Procès Jubillar : les enfants de la victime et du suspect ont "une demande" particulière

À quelques jours de l'ouverture du procès de Cédric Jubillar accusé du meurtre de son épouse Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'avocate des enfants du couple a pris la parole pour rapporter une demande légitime de leur part, à savoir, celle de connaître la vérité.

Le 22 septembre prochain s'ouvrira devant le tribunal judiciaire d'Albi le procès de Cédric Jubillar. Près de cinq ans après la disparition de sa femme, Delphine, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'artisan peintre-plaquiste sera jugé pour "meurtre sur conjoint". Cependant, "sans corps et sans aveux", la disparition de la mère de famille reste pour l'heure toujours un mystère, notamment pour ses deux jeunes enfants, Louis et Elyah.

Aujourd'hui âgés respectivement de 11 ans et 6 ans, les deux jeunes enfants du couple vivent désormais chez leur tante Stéphanie, la sœur de Delphine Jubillar, où ils tentent de se reconstruire. "Il y a forcément de l'angoisse", a fait savoir à Ouest-France Me Malika Chmani, l'avocate du frère et de la sœur qui précise qu'ils ne seront pas présents au procès pour éviter de nouveaux traumatismes. Tous deux constitués partie civile dans cette affaire, c'est pourtant un témoignage de Louis, qui vient tout juste de faire sa rentrée en classe de 6e et qui aurait "beaucoup de colère refoulée", qui pourrait bien faire pencher la balance en défaveur de son père.

Une demande de vérité

En effet, entendu par les enquêteurs au sujet de la nuit lors de laquelle sa mère a disparu, l'aîné des enfants - qui était à l'époque âgé de six ans - avait donné une version bien différente de celle de son père. Lors de son audition, Louis avait expliqué aux policiers s'être réveillé lors de cette fameuse nuit après avoir entendu des cris en provenance du salon de la maison familiale. Selon ses déclarations, le jeune garçon aurait confié avoir vu ses parents se disputer en se poussant mutuellement, avant de finalement retourner se coucher par peur de se faire gronder. Un témoignage qui contredit donc la version de Cédric Jubillar qui, depuis cinq ans, affirme s'être couché tôt le soir de la disparition de son épouse avant de se réveiller aux alentours de 4 heures du matin lorsque Elyah, 20 mois à l'époque, s'était mise à pleurer. C'est alors à ce moment-là qu'il aurait découvert la disparition de son épouse.

"Aujourd'hui, Louis sait que sa maman ne l'a pas abandonné. Et il aimerait que son papa dise la vérité", a expliqué Me Malika Chmani, qui précise qu'Elyah, qui elle n'a jamais été entendue par les enquêteurs "veut savoir où est sa maman". S'exprimant également dans les colonnes d'Ici Occitanie, l'avocate des enfants du couple a tenu à rappeler que ses deux jeunes clients n'ont qu'une seule envie : que leur père "dise les choses au juge". "Cédric Jubillar a beaucoup parlé, à beaucoup de monde. Ils aimeraient qu'il dise les choses au juge, enfin, pour eux", a confié l'avocate. "Les enfants veulent se reconstruire, et la vérité est importante", a précisé celle qui estime que dans le cas où Cédric Jubillar ne serait pas à la hauteur de la demande de ses enfants, la justice, elle, pourra donner "une vérité judiciaire".