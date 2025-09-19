Procès Jubillar : le témoignage de Louis, le fils de Delphine et Cédric, déterminant pour l'enquête

Le témoignage de Louis, le fils aîné du couple Jubillar, a eu un rôle important dans l'enquête : il fait mention d'une dispute ses parents le soir de la disparition de Delphine Jubillar. Une dispute que nie fermement l'accusé.

Va-t-on enfin connaître la vérité sur la disparition et la mort présumée de Delphine Jubillar ? C'est en tout cas l'objectif du procès de Cédric Jubillar, l'ex-mari de l'infirmière portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn), qui s'ouvre ce lundi 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn à Albi pour une durée de quatre semaines. L'homme, aujourd'hui âgé de 38 ans, est jugé pour homicide volontaire par conjoint.

S'il y a bien deux personnes qui attendent de savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubillar, ce sont les enfants du couple. Le fils aîné âgé de 11 ans, Louis, et sa petite sœur Elyah âgée de 5 ans. Tous deux se sont constitués parties civiles pour le procès, mais ils n'assisteront pas aux audiences a fait savoir l'une de leurs avocats, Me Malika Chmani, à Ici Occitanie. Les enfants ne passeront pas à la barre, le plus grand est pourtant un témoin important dans l'enquête sur l'affaire Jubillar.

Plusieurs fois entendu par les enquêteurs, le jeune Louis est l'une des dernières personnes à avoir vu sa mère en vie dans la soirée du 15 décembre 2020. "Son récit sert de jalons parmi d'autres éléments qui organisent une certaine chronologie le soir des faits", souligne Me Laurent Boguet, un autre de ses avocats, au Figaro.

D'après Cédric Jubillar, le soir de la disparition de Delphine s'est déroulé normalement selon la routine qui s'était installée depuis plusieurs semaine entre le couple alors en instance de divorce. L'accusé dit être allé se coucher vers 22h30 tandis que son fils aîné regardait la télé avec sa mère. Il raconte ensuite s'être endormi et avoir constaté la disparition de sa femme vers 4 heures du matin après avoir été réveillé par les pleurs de sa fille de 18 mois. C'est à partir de ce moment-là que Cédric Jubillar assure avoir fait le tour de la maison et essayé d'appeler l'infirmière. L'expertise du téléphone portable du mis en cause a permis de démontrer que l'engin était éteint depuis 22 heures, chose inhabituelle pour le peintre plaquiste, et qu'il avait été rallumé vers 4 heures. Il a émis 185 tentatives d'appels vers le téléphone de Delphine Jubillar entre 3h54 et 9h52.

Une dispute entre Cédric et Delphine Jubillar surprise par leur fils

Mais le témoigne de Louis présente plusieurs divergences avec la version des faits de son père. Le jeune garçon confirme avoir continué de regarder la télévision avec sa mère après que son père soit parti se coucher. Mais il dit avoir entendu une dispute entre ses parents peu de temps après être allé se coucher, soit vers 23 heures. "Louis dit avoir vu ses parents s'interpeller, se prendre par les bras. [...] Mais il ne dit pas non plus qu'ils sont en train de se rouer de coups", rapporte Me Laurent Boguet. Le garçon cite certaines phrases prononcées par ses parents auprès des enquêteurs : sa mère aurait dit "arrête-toi" à Cédric Jubillar qui aurait répondu "alors on va se séparer ?" précise Ouest-France.

Une dispute que l'accusé a nié. Cédric Jubillar a même tenté de décrédibiliser le témoignage de son fils estimant que Louis devait confondre avec une altercation survenue à l'automne. Mais le jeune garçon "situe le sapin de Noël" lors de la dispute entre ses parents explique Me Laurent Boguet. Un détail qui "donne une date aux événements". Le petit garçon est formel, hors le sapin de Noël n'a été installé que début décembre, soit au plus tôt quelques jours avant la disparition de Delphine Jubillar.

"Ce petit garçon est extrêmement pondéré, il n'accable personne", assure son avocat au Figaro. Louis ne cherche pas à faire accuser son père qu'il n'a pas vu depuis 2021 et avec qui il "n'y a aucun lien" aujourd'hui selon ses avocats. "J'ai toujours dit à Louis, quoiqu'il dise, il faut qu'il libère sa parole, mais ce n'est pas sa parole qui fera aller son papa en prison", ajoute Laurent Boguet. Désormais, ce que souhaite Louis et Elyah c'est avoir des réponses et l'avocat le répète : "Il faudra bien un jour que leur père réponde à leurs questions"