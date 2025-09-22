Meurtre de Nadège Desnoix : ce que le suspect a reconnu devant le tribunal

Le procès du meurtrier présumé de Nadège Desnoix s'ouvre 31 ans après les faits. Pascal Lafolie nie être le meurtrier et accuse son frère, aujourd'hui décédé.

C'est le plus ancien cold case ayant donné lieu à un procès. Ce lundi 22 septembre, le procès de Pascal Lafolie s'est ouvert à la cour d'assises de Léon (Aisne) pour le meurtre de Nadège Desnoix, le 26 mai 1996. Âgée de 17 ans, la jeune lycéenne n'avait pas été présente en classe et ses parents avaient signalé sa disparition aux alentours de 19 h 30. Elle a été découverte le lendemain, sans vie, dans un buisson, à quelques mètres de son lycée. Son corps était lacéré de huit coups de couteau et présentait des traces de strangulation. Un cartable en cuir, une cordelette de 80 cm en nylon et une rose fraîchement cueillie avaient été retrouvés près de son corps. À l'époque, les enquêteurs ont cherché le coupable du côté de son petit ami et même du tueur en série Michel Fourniret, mais sans succès.

C'est en 2021 que l'affaire a été relancée. Pascal Lafolie a giflé sa femme et son ADN a été prélevé, comme c'est désormais le cas dans les affaires de violences conjugales. Une fois rentré dans le fichier national des empreintes génétiques, une correspondance a été trouvée. L'ADN de l'homme correspond à celui qui a été trouvé sur le chouchou de Nadège Desnoix. Il a été interpellé le 30 novembre 2021.

Des explications qui diffèrent

Pascal Lafolie a un profil qui a poussé les enquêteurs à se pencher sur son cas. En effet, il est connu des services de police et est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Le quinquagénaire a été condamné à 4 ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans en 1996. Elle avait été attachée par une cordelette similaire à celle retrouvée près du corps de Nadège Desnoix et forcée à pratiquer une fellation (ce qui est qualifié de "viol" dans la loi française depuis 1980). Il a aussi été condamné en 2002 à 12 ans de prison pour le viol d'une femme de 21 ans.

Lors de sa garde à vue, Pascal Lafolie a assuré aux enquêteurs : "Je ne pensais pas que ça finirait en meurtre pour une fellation." Une déclaration qu'il a maintenue devant le juge, mais pas devant l'instruction. Il a ensuite accusé son frère, Franck Lafolie, du meurtre de Nadège Desnoix. Une accusation qu'il a maintenue à la barre, le 22 septembre : "Je reconnais avoir été sur les lieux, mais pas la commission du meurtre."

Selon lui, il ne faisait qu'accompagner son frère et aurait tenté de s'interposer entre lui et Nadège Desnoix alors qu'il essayait de l'agresser. Il assure avoir reçu un coup à la tête par son frère et avoir perdu connaissance, ce qui expliquerait certains trous de mémoire.

Franck Lafolie est décédé avant l'interpellation de son frère, il n'a donc pas pu être interrogé dans cette affaire. Son corps a été exhumé afin d'établir une correspondance ADN, mais le résultat a été négatif. Pascal Lafolie encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès doit durer 4 jours.