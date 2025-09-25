Alerte enlèvement : Lucie, 12 ans, a disparu dans l'Orne, voici le signalement du suspect

Une jeune fille de 12 ans a disparu à Dompierre, dans l'Orne, dans la nuit du 24 septembre. L'alerte enlèvement a été déclenchée et les forces de l'ordre ont signalé le profil d'un suspect, un homme de 34 ans.

Une jeune fille de 12 ans a été enlevée dans l'Orne. L'enfant en question se prénomme Lucie Fontaine a été enlevée à Dompierre, près dans la rue Berrier, dans la nuit du 24 septembre à 22h30, selon les informations de l'alerte enlèvement déclenchée par les forces de l'ordre.

L'adolescente mesure 1 mètre 63, elle est mince, de type caucasien avec de longs cheveux bruns. Comme signe distinctif, il est précisé qu'elle a une cicatrice discrète à l'œil gauche, porte une chevalière dorée à la main droite ainsi qu'une montre-bracelet rose. Des éléments susceptibles d'avoir été retirés. Elle portait un jogging gris, un sweat beige et des chaussons au moment de son enlèvement.

Un suspect signalé

L'alerte enlèvement précise également le profil d'un suspect, Charles Foury. Il s'agit d'un homme de 34 ans également de type caucasien. Il porterait un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noir. Il circulerait à bord d'une Citroën C5 de couleur gris foncé et immatriculée CF-109-ZL

Le parquet de Caen précise que "l'enquête démontrait des relations entre la mineure et un ami de son père, né en 1991 et déjà condamné notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort réitérée". L'individu en question "bénéficie d'une mesure de tutelle" et pourrait correspondre au suspect Charles Foury.