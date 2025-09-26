Sarkozy envoyé en prison : ce "pacte corruptif" et ces "actes préparatoires" qui expliquent le jugement

Dans l'affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs. Voici les éléments livrés par le tribunal qui expliquent un tel jugement à l'encontre de l'ex-président de la République.

Jugé pour l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 le jeudi 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été relaxé pour les faits de corruption passive et de détournement de fonds publics, mais a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. Derrière ces chefs d'accusation se cachent des agissements précis et des éléments tangibles énoncés par la justice lors du procès, notamment pour parvenir à une condamnation pour le chef d'"association de malfaiteurs".

Tout d'abord, des entretiens de 2005 en Libye entre Claude Guéant, Brice Hortefeux et Abdallah Senoussi - condamné à la perpétuité en France pour l'attentat contre le DC10 d'UTA - sont à l'origine de la condamnation de l'ex-président de la République pour association de malfaiteurs en vue de mettre en place un pacte de corruption. À deux ans de la présidentielle de 2007, " le plus proche collaborateur et l'ami du candidat, ont rencontré à trois mois d'intervalle dans des conditions de grande discrétion (...) le numéro 2 du régime, Abdallah Senoussi, dont la situation pénale était un sujet de préoccupation très important pour les Libyens, ce qu'ils n'ignoraient pas", a déclaré le tribunal.

Nicolas Sarkozy a laissé ses deux proches agir "en son nom afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en vue du financement de sa campagne électorale", indique la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, ainsi que d'envisager des contreparties, dont la "levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi". Selon le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy "ne (pouvait) qu'être au courant" de la rencontre entre ces différents protagonistes. "Il est impossible que (Brice Hortefeux) n'ait pas rendu compte au candidat", a-t-on entendu.

L'association de malfaiteurs "avait pour but de lui procurer un avantage" dans la campagne de 2007

Attention, "la procédure ne permet pas de fonder une démonstration que l'argent parti de Libye, quel que soit le canal, serait in fine arrivé dans la campagne", tempèrent les juges. En revanche, un faisceau d'informations laisse à penser que de l'argent libyen a bien transité pour aider le futur chef de l'Etat. "Il résulte des carnets de Choukri Ghanem (ex-ministre du pétrole libyen) que des dignitaires libyens, dont Abdallah Senoussi, ont envoyé de l'argent dans le but de financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy". Le tribunal est clair : des mouvements financiers "ont eu lieu (...) dans une temporalité compatible avec la campagne".

Ce jeudi, la justice a estimé que "les engagements, pris en réponse à une offre de financement, suffisent à caractériser l'existence d'un pacte corruptif (...) et ce, indépendamment qu'aucune somme ne soit in fine arrivée, ou très partiellement". À la sortie du tribunal, Nicolas Sarkozy a bien rappelé qu'il n'y avait eu "aucun enrichissement personnel" dans cette affaire le concernant.

La justice indique de son côté que le délit d'association de malfaiteurs "implique que soient caractérisés un ou des faits matériels consistant en des actes préparatoires" à un délit, "même si ce délit n'a pas été consommé, ni même tenté". Ici, elle estime que "des faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l'intérêt général, mais aussi dans les institutions même de la République" se sont produits, justifiant la peine infligée. L'association de malfaiteurs "avait pour but de lui procurer un avantage" dans la campagne, et d'exercer "la plus haute fonction" pendant cinq ans.