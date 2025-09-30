Explosion à Lyon : déflagration dans un restaurant, quelle est la cause ?

Une explosion s'est produite dans un restaurant du 2e arrondissement de Lyon, ce mardi 30 septembre. Le premier bilan fait état de deux victimes en urgence absolue et d'une en urgence relative.

Selon une information d'Actu Lyon, une explosion est survenue dans le restaurant "Casabea", situé dans la rue de la Monnaie, dans le 2e arrondissement de Lyon, ce mardi 30 septembre dans la matinée, vers 11 heures. Trois personnes présentes dans la cuisine ont été blessées et prises en charge par les pompiers.

Le premier bilan fait état de "deux victimes en urgence absolue et d'une en urgence relative, qui souffriraient notamment de brûlures", indique Le Progrès. Quarante sapeurs-pompiers et 18 engins ont été dépêchés sur place, ainsi que le SAMU et les polices nationale et municipale.

Une explosion due au gaz ?

La préfecture précise que l'explosion n'a pas fragilisé les structures de l'immeuble, ce qui n'a pas nécessité l'évacuation du bâtiment. D'après les informations du quotidien local Le Progrès, l'explosion pourrait être due au gaz. Une information confirmée par Actu Lyon, qui précise que "cela n'aurait pas entraîné d'incendie". De son côté, Valentin Lungenstrass - adjoint à la Ville de Lyon et conseiller dans le 2e arrondissement de Lyon - explique que "les premières analyses indiquent qu'il n'y a pas de fuite de gaz", dans Le Progrès. Il n'y a "pas de risques structurels" sur le bâtiment, les dégâts étant localisés au niveau de la cuisine, précise-t-il.

Sur ses réseaux sociaux, l'établissement a évoqué "un incident technique", à l'origine de l'explosion. "Casabea est navré de ne pouvoir vous accueillir jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que possible", apprend-on sur le réseau social Facebook. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du restaurant par les forces de l'ordre, lequel a été levé peu avant 13 heures. Les enquêteurs de la police scientifique sont déjà sur place pour tenter de déterminer les circonstances de l'explosion.