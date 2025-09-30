Mort de l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris : de quoi est décédé le diplomate de 58 ans ?

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel de Paris ce mardi 30 septembre. Il avait disparu et était recherché depuis la veille.

L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, a été retrouvé mort ce mardi 30 septembre. Le corps du diplomate, qui était recherché depuis lundi après-midi, a été découvert "à l'aplomb de l'hôtel Hyatt" de la porte Maillot, dans le XVIème arrondissement de Paris, d'après les informations du parquet rapportées par Le Parisien.

L'homme de 58 ans avait réservé une chambre au 22ème étage de cet hôtel quatre étoiles. Il se serait défenestré après avoir forcé une des fenêtres sécurisées de sa chambre d'après les précisions du parquet citées par BFMTV. Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne.

La disparition de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa avait été signalée lundi soir par son épouse "qui a indiqué avoir reçu un message inquiétant de [la] part [du diplomate] dans la soirée", indique le parquet de Paris. Le téléphone de l'ambassadeur sud-africain avait borné dans les environs du bois de Boulogne, également dans le XVIème arrondissement de Paris, vers 15 heures lundi après-midi pour la dernière fois. La police, craignant un suicide, avait quadrillé le bois avec l'aide de la brigade cynophile précise Le Parisien.

Qui était l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France ?

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa était l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France depuis février 2024 et assurait aussi le rôle de délégué permanent de l'Afrique du Sud de l'Unesco. Cet homme politique de premier plan a connu une riche carrière débutée avec la lutte syndicale contre l'apartheid. Il s'est fait connaître en 1994 en devenant le secrétaire à l'organisation de la Ligue de la jeunesse au Congrès national africain (ANC). Une mission qu'il a assuré jusqu'en 2001 avant d'entrer à l'Assemblée nationale sud-africaine en 2002 pour y rester jusqu'en 2008. Après quoi, il est devenu ministre de la Sureté et de la Sécurité du gouvernement Motlanthe et l'est resté sous le gouvernement Zuma sous le nom de ministre de la Police. Durant le second mandat de Zuma, il a été maintenu au gouvernement en tant que ministre des Arts et de la Culture.