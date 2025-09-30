Procès Jubillar : une scène de violence sur le fils de Cédric Jubillar saisit la salle d'audience

La deuxième semaine du procès de Cédric Jubillar se poursuit ce mardi 30 septembre à Albi, dans le Tarn. Aujourd'hui avait lieu l'audition des parties civiles, et plus particulièrement des proches de Delphine Jubillar. La relation avec leurs enfants, Louis et Elyah, a été longuement évoquée par les juges.

Ce mardi 30 septembre, au palais de justice d'Albi, dans le département du Tarn, la salle d'audience était peut-être encore plus chargée que les autres jours. En effet, les parties civiles sont passées à tour de rôle pour témoigner, en particulier la famille de Delphine Jubillar.

Parmi les nombreux témoignages, on retrouve ceux des enfants de l'ancien couple. Juliette Campion pour France info rapporte : "Malika Chmani, qui représente les enfants du couple, lui demande [à Cédric Jubillar, NDLR] de revenir sur les châtiments corporels infligés à son fils".

Une question qui renvoie notamment au premier jour du procès de Cédric Jubillar. Comme le raconte La Dépêche du Midi, lors de cette journée de procès, la cour s'est attardée sur la relation de l'accusé avec ses deux enfants, Louis, onze ans aujourd'hui, et Elyah, six ans. Au moment de la disparition de Delphine Jubillar, leur mère, en décembre 2020, le garçon avait six ans et sa petite sœur à peine dix-huit mois. Au cours de l'enquête, Louis a été entendu à trois reprises. Il a livré des éléments cruciaux sur la nuit de la disparition de sa mère.

Des relations familiales compliquées

Aujourd'hui, le petit Louis est trop jeune pour comparaître, il n'a donc pas été appelé à témoigner. Une enquêtrice de personnalité avait aussi dressé le portrait du père de famille. Elle a évoqué des relations compliquées avec ses deux enfants. Des faits de violence et un "autoritarisme" marqué ont été notés par l'experte, en particulier envers son fils, Louis. "Il pouvait donner des gifles à son fils, ou le placer sur ses genoux sur des Lego", avait rapporté l'experte psychologue Gaëlle Carraux-Alfort.

Ce mardi 30 septembre, Cédric Jubillar est donc revenu sur cet élément de l'enquête. Ce dernier a expliqué ne pas se souvenir de ces scènes. L'avocate de Louis se serait alors emportée : "Faut pas nous prendre pour des imbéciles monsieur Jubillar ! Au-delà de cette audience, on parle de Louis, il a des comptes à rendre !", ce à quoi l'accusé a répondu : "Je l'entends, mais si quand je le mets au coin, y'a des Lego par terre, je fais pas attention", rapporte la journaliste de France Info, Juliette Campon sur compte X.

Les liens familiaux entre Cédric Jubillar et ses enfants sont aujourd'hui rompus. Au premier jour du procès, l'accusé confiait à la barre ne plus envoyer de courrier à ses enfants depuis juillet 2024 : "Malheureusement, je n'ai plus beaucoup de liens avec eux". Il a aussi expliqué qu'il avait repris contact avec eux avant le procès. "J'essaie de leur montrer que je suis là".