Dordogne : un paquet destiné à une personnalité explose à La Poste, deux autres colis piégés retrouvés

Un colis piégé a explosé samedi 4 octobre dans le véhicule d'un salarié de La Poste. Deux autres paquets piégés ont été retrouvés à La Poste de Saint-Aulaye en Dordogne. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon une information d'Ici Périgord, les paquets étaient destinés à des personnalités publiques.

La petite commune de Saint-Aulaye en Dordogne secouée par une affaire intrigante… Samedi 4 octobre, un colis explose dans le véhicule d'un employé de La Poste, il aurait été destiné à une personnalité publique. Les démineurs ont aussi retrouvé deux autres paquets piégés, également adressés à des personnes connues dans le bureau de poste de Saint-Aulaye .

Selon les informations d'Ici Périgord, les gendarmes de Dordogne et des démineurs venus de Bordeaux sont arrivés hier en début d'après-midi à La Poste de Saint-Aulaye, alertés par l'explosion d'un colis à La Roche-Chalais [Petite commune avoisinante de Saint-Aulaye] dans la fourgonnette du facteur. D'après les informations du média local, les experts et les forces de l'ordre ont découvert trois colis piégés, tous postés à La Roche-Chalais. Les deux colis restants n'ont pas explosé.

Selon une source proche de l'enquête interrogée par Ici Périgord, il s'agirait plutôt d'une "mauvaise blague, on n'est pas sur un attentat". En effet, la charge explosive n'était pas mortelle. Toutefois, il y avait un risque de blessures pour les employés de La Poste. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Des démineurs de Bordeaux [Gironde] sont restés tout l'après-midi du samedi 4 octobre pour une opération de déminage.

Qui était visé par les colis piégés ?

Selon France info qui confirme les informations d'Ici Périgord, les colis visaient trois personnalités publiques différentes. Un député connu au niveau national mais ne venant pas de Dordogne, une humoriste et une journaliste. Le parquet de Périgueux est saisi et a ouvert une enquête. Les gendarmes de Dordogne et ceux de la section de recherche de Bordeaux sont chargés de faire la lumière sur cette affaire. Toutefois, le parquet national antiterroriste ne devrait pas être saisi. Toujours selon les informations d'Ici Périgord, l'expéditeur de ces colis piégés n'a pas encore été arrêté, aucune garde à vue n'est en cours.