Affaire Jubillar : un élément concernant l'amant de Delphine fait bondir la défense

Ce lundi 6 octobre, l'amant de Delphine Jubillar a été entendu. Vers la fin de son audition, la défense a évoqué un élément inattendu le concernant.

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme Delphine, disparue depuis le 15 décembre 2020, entre dans sa troisième semaine. Ce lundi 6 octobre, l'amant de Delphine, Donat-Jean M., est passé à la barre. C'est à lui que cette dernière a envoyé son ultime signe de vie à 22h55 le jour de sa disparition. Il a très rapidement été écarté de la liste des suspects : la nuit de la disparition il se trouvait, selon les enquêteurs, chez lui avec sa compagne. Il a d'ailleurs réaffirmé ce lundi qu'il n'avait "pas tué Delphine". Les deux amants étaient entrés en contact via un site de rencontre et ont ensuite débuté une relation extraconjugale. Une véritable histoire d'amour se serait alors construite, le couple envisageant de se mettre en ménage l'année suivante. Le témoin est ainsi revenu sur cette relation, sous le regard de Cédric Jubillar qui ne le quittait pas des yeux depuis le box des accusés. Il a qualifié cette idylle de "passionnée" et pas "uniquement charnelle".

Donat-Jean M. a avancé que son amante parlait peu de son mari, mais qu'elle avait reçu des menaces de ce dernier, mais n'avait jamais évoqué de violences psychologiques ou physiques. Concernant la possible culpabilité de Cédric, Donat-Jean M. a semblé avoir peu de doutes : "J'ai l'intime conviction que c'est Cédric Jubillar qui a attenté à la vie de sa femme", a-t-il déclaré, comme le cite Le Figaro.

Après ce récit, la défense a pris la parole. Elle a d'abord mis en exergue des contradictions dans le discours de l'expert automobile de 45 ans, notamment sur les lunettes de Delphine et sur le fait que l'infirmière et son mari faisaient ou non chambre à part. Les avocats de Cédric Jubillar ont surtout fait une affirmation inattendue : "Ce que nous allons révéler est extrêmement grave", a introduit Me Emmanuelle Franck. Elle assure que le téléphone de l'amant de Montauban, comme il est surnommé, a activé une cellule couvrant le domicile des Jubillar la nuit de la disparition, alors que ce dernier a affirmé ne "jamais avoir mis les pieds de sa vie à Cagnac-les-Mines".

Le téléphone de l'amant de Delphine borné près de son domicile ?

Les gendarmes ont fait face, lors de l'enquête, à un nombre très important de téléphones ayant borné à proximité du domicile des Jubillar entre 22 heures et 6 heures du matin dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les avocats de la défense assurent que dans les 551 numéros qui ont été détectés et listés ce soir-là se trouvait celui de l'amant. Selon Me Franck, les données internet de Donat-Jean M. auraient été identifiées une fois près de la maison.

Les gendarmes auraient, selon les accusations de la défense, sciemment retiré du dossier le procès-verbal qui attestait de ce bornage et qui n'aurait donc pas fait l'objet d'une étude. Il aurait été retiré en avril 2021, quatre mois après la disparition et deux mois avant la mise en examen de Cédric : "C ette thèse-là (celle de l'amant, ndlr) , elle est foutue pour eux. Ils n'ont jamais fait de perquisition chez lui. Ils n'ont fait aucun prélèvement dans son véhicule. Ils l'ont au téléphone tous les quatre matins (...) Donc difficile de faire machine arrière puisque l'on n'a absolument rien. Il n'a jamais eu aucune enquête sur l'amant de Delphine Jubillar", a ajouté Me Franck comme le rapporte TF1. Ils accusent donc les enquêteurs de "falsification". "Nous assistons à un véritable scandale, une procédure qui est falsifiée", a dénoncé en marge de l'audience l'autre avocat de Cédric Jubillar, Me Alexandre Martin.

"Je suis ravi de voir que les avocats de Cédric sont experts en téléphonie", a rétorqué Donat-Jean M.. De son côté, Me Laurent Boguet, l'un des avocats des enfants du couple, a estimé que "ce coup de théâtre n'en est pas un" car le téléphone de l'amant de Delphine aurait borné dans le Tarn-et-Garonne et non dans le Tarn. Contre expertise, audition des gendarmes concernés... Plusieurs demandes ont été effectuées. L'incident a finalement été mis en délibéré, la cour rendra sa décision ultérieurement.