Devant Matignon, un incendie et des bruits d'explosion : mais que s'est-il passé ?

Plusieurs détonations ont été entendues à quelques mètres de l'hôtel de Matignon, dans le VIIe arrondissement de Paris, ce mardi 7 octobre. Que s'est-il passé ?

Matignon reste en éruption. Alors que le Premier ministre démissionnaire reçoit ce mardi 7 octobre des chefs de partis et responsables du socle commun et les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, un incendie s'est déclaré rue de Varenne, dans le VIIe arrondissement de Paris, à quelques mètres du bâtiment où siège encore Sébastien Lecornu.

Les faits se sont déroulés vers 9h30. Selon une information du Parisien, un véhicule utilitaire a pris feu avec des bonbonnes à l'intérieur, "laissant craindre un risque d'explosion, qui ne s'est finalement pas avéré". Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux, illustrant cet incident avec une épaisse fumée noire s'échapper de la porte latérale d'une camionnette blanche de l'entreprise Cielis, chargée de l'éclairage public à Paris, garée pour une intervention.

Plusieurs détonations et un auvent brûlé

Le quotidien Le Figaro précise qu'une vingtaine de pompiers a été mobilisée sur place. Selon les soldats du feu auprès du Parisien, les flammes ne se sont "pas propagées aux bâtiments voisins" et l'incendie du véhicule a pu être "rapidement éteint", apprend-on. Aucun incendie ne s'est déclaré, en revanche, quelques détonations ont été entendues.

"D'après le chef de groupe présent sur place, les explosions entendues n'étaient en fait que les détonations de petites bonbonnes d'aérosol et non pas de gaz", révèle le journal. Il s'agit du matériel de la société servant à détecter des courts-circuits qui a pris feu. Quid des dégâts sur place, proche de l'hôtel de Matignon ? Ils sont minimes, le auvent d'une fromagerie de la rue a été brûlé, mais aucun blessé n'a été signalé dans le secteur. Un périmètre de sécurité a été établi.