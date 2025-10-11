Homme blessé à l'Arc de Triomphe : les images spectaculaires de l'évacuation

Vendredi 10 octobre, en début de soirée, les touristes et Parisiens présents près de l'Arc de Triomphe ont assisté à une scène spectaculaire. Un septuagénaire, gravement blessé après une chute en haut de l'édifice a dû être hélitreuillé afin de pouvoir être transporté à l'hôpital.

C'est une scène pour le moins inattendue à laquelle ont assisté les Parisiens et les touristes en visite dans la capitale. Il était aux alentours de 19 heures, vendredi 10 octobre, lorsque les pompiers de Paris ont été appelés pour venir porter secours à un homme au sommet de l'Arc de Triomphe. Selon les pompiers, c'est à l'occasion d'une visite du célèbre monument parisien que l'homme, un septuagénaire, aurait chuté de toute sa hauteur, rapporte Le Parisien.

Gravement blessé après sa chute, le blessé se trouvait alors dans l'impossibilité de redescendre par ses propres moyens l'édifice situé place de l'Étoile. Son état nécessitant que sa prise en charge se fasse de façon horizontale, toute évacuation par les escaliers s'est donc avérée vaine, notamment en raison de la configuration du site. Ainsi, les sapeurs-pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) ont d'abord tenté une extraction manuelle, avant de se résoudre à utiliser les grands moyens.

Un Dragon 75 dépêché sur place

C'est finalement sous les yeux médusés des touristes présents en nombre sur les Champs-Élysées qu'un hélicoptère Dragon 75 de la Sécurité civile a fait son apparition dans le ciel de Paris. Après avoir réalisé plusieurs rotations au-dessus de l'Arc de Triomphe, l'appareil est ensuite parvenu à se positionner pour procéder à l'hélitreuillage du malheureux, conscient au moment de son évacuation, qui a pu être transporté à l'hôpital.

Si on ignore pour l'heure les raisons qui ont amené à la chute du septuagénaire, selon les pompiers de Paris, l'évacuation de ce dernier s'est "bien passée". Quant au pronostic vital de la victime, celui-ci n'est pas engagé.