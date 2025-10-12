Mort d'une fillette de 9 ans à Sarreguemines : le suicide privilégié, ce que l'on sait

Après la découverte du corps sans vie de la fillette à Sarreguemines, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un suicide. Une cellule d'écoute va être mise en place dans son école primaire dès lundi.

Que s'est-il passé à Sarreguemines en Moselle, ce samedi 11 octobre ? Une enfant de neuf ans a été retrouvée morte au domicile de ses parents, a annoncé le parquet de cette ville de l'est de la France, confirmant ainsi une information du quotidien Le Républicain Lorrain.

Les circonstances de son décès doivent encore être éclaircies. Ce que l'on sait, pour l'heure, c'est qu'elle a été retrouvée inanimée par ses parents dans la matinée d'hier. Des tentatives de réanimation ont ensuite été réalisées par les secours, en vain, comme le détaille Ici Lorraine.

Pour le moment, les enquêteurs privilégient la thèse du suicide de la fillette en écartant l'intervention d'un tiers. "L'enquête est en cours", a précisé le parquet, mais il semble qu'il s'agisse d'"un acte volontaire de la part de la fillette", qui aurait eu prochainement dix ans, rapporte le Parisien.

Jusqu'à présent, le procureur n'a pas souhaité communiquer davantage sur cette tragédie. Les circonstances du décès, les motivations possibles de l'enfant restent donc encore à déterminer. Encore selon Le Républicain Lorrain, aucun indice ne permettrait à ce stade de confirmer ou d'infirmer qu'elle aurait été victime de harcèlement. Le parquet dit vouloir attendre les résultats de l'examen médico-légal, "qui aura lieu dans les prochains jours".

Une cellule d'écoute mise en place

Ce sera un lundi pas tout à fait comme les autres pour les camarades de l'école de la victime. En effet, le recteur de la région académique Grand Est a précisé que "dès l'annonce des faits, l'Éducation nationale, les différents services de l'État et la commune de Sarreguemines se sont mobilisés afin d'assurer un accompagnement immédiat et adapté pour les élèves et les personnels de l'établissement" où était scolarisée la fillette.

Ainsi, une cellule d'écoute devrait être mise en place dès lundi matin au sein de l'école primaire. Le recteur de l'Académie du Grand Est a a également fait part de sa vive "émotion" ce dimanche matin dans un communiqué.