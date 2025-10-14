Verdict du procès de Cédric Jubillar : quelle peine risque l'accusé ? Peut-il être innocenté ?

Le verdict du procès de Cédric Jubillar est attendu ce vendredi 17 octobre. Peine, condamnation, incarcération, acquittement ? On vous explique tout.

Vendredi 17 octobre 2025, le verdict du tentaculaire procès de Cédric Jubillar sera rendu, après une semaine durant laquelle vont s'enchaîner neuf plaidoiries de la partie civile, deux réquisitoires de l'accusation, mercredi, et les plaidoiries en défense de Me Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, jeudi.

"On parle de crime parfait, mais ce crime est plein d'erreurs : le sens de la voiture, les lunettes... Ce crime est brouillon (...) Dans cette affaire vous avez tout pour le condamner, si vous ne le faites pas il y aura encore des Cédric Jubillar qui estimeront qu'ils peuvent faire disparaître leur femme en toute impunité", estime Me Pauline Rongier, qui a plaidé ce mardi 14 octobre pour pour "Emy", une amie de Delphine Jubillar. "L'absence de corps n'est pas une preuve en moins mais c'est une sauvagerie en plus", a lancé la pénaliste.

Cédric Jubillar innocenté à une seule condition

La décision de savoir si Cédric Jubillar peut être reconnu innocent ou coupable revient aux six jurés, à la présidente du tribunal et à ses deux assesseurs. Les jurés devront répondre à la question suivante : "Cédric Jubillar est-il coupable du meurtre de Delphine ?". Ici, trois réponses négatives suffisent pour acquitter l'accusé. En revanche, pour que sa culpabilité soit reconnue, sept voix sur neuf (jurés, présidente et assesseurs) sont nécessaires.

Reste à connaître la durée de l'incarcération de Cédric Jubillar si ce dernier est jugé coupable. Jugé pour "meurtre sur conjoint", il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, soit 30 ans de prison en droit français. Pour déterminer cette durée, ce vendredi, chaque juré et membre de la Cour inscriront sur un papier la durée d'incarcération la plus juste, selon eux. À l'issue du premier tour de vote, si sept voix s'accordent sur la perpétuité, c'en est terminé.

Si ce n'est pas le cas, le vote devient dégressif et désormais, la majorité absolue est "suffisante" pour qu'une peine durée d'incarcération soit validée. Autrement dit, cinq voix sur neuf sont nécessaires, et non plus sept sur neuf. Les votants doivent donc s'accorder sur une peine, 29 ans ? 28 ans ? Tant que cinq voix sur neuf ne sont pas réunies, la durée diminue, jusqu'à ce que la majorité triomphe.

Le verdict sera donc annoncé dans trois jours, le vendredi 17 octobre, au terme du délibéré. Ce verdict sera prononcé publiquement et pourrait même tomber le lendemain, samedi 18 octobre, si le délibéré des jurés et de la Cour venait à s'éterniser au cours de la nuit. Près de cinq ans après la disparition de Delphine Jubillar, la cour d'assises du Tarn, à Albi, vit les derniers instants d'une séquence hors norme.