Verdict du procès de Cédric Jubillar : une lourde condamnation ou un acquittement ? Une issue incertaine

Le verdict du procès de l'affaire Jubillar est attendu ce vendredi 17 octobre après quatre semaines de procès. Cédric Jubillar a clamé son innocence et ses avocats ont plaidé l'acquittement soulignant un manque de preuve dans le dossier. Mais trente ans de prison ont été requis contre lui.

12:15 - Quelle est la peine maximale encourue par Cédric Jubillar ? Le ministère public a requis trente ans de réclusion criminelle contre Cédric Jubillar, conformément à la peine maximale encourue pour un meurtre selon l'article 221-1 du Code pénal. Il a estime que la réclusion criminelle à perpétuité devait être réservée "aux récidivistes, aux faits sériels, ou aux faits accompagnés par des actes de torture et de barbarie, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier". Mais Cédric Jubillar, qui est jugé pour meurtre sur conjoint, encourt bien la réclusion criminelle à perpétuité selon l'alinéa 4 de l'article 221-4 du Code pénal : "Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile". Reste à savoir s'il sera condamné pour meurtre et si la circonstance aggravante de "meurtre sur conjoint" sera retenue. Ce sont les deux question auxquelles les jurés doivent répondre.

10:51 - Un appel d'ores et déjà assuré Alors que le procès en première instance de Cédric Jubillar doit se terminer ce vendredi avec le rendu du verdict, il devrait y avoir une nouvelle séquence à cette affaire judiciaire lors d'un procès en appel quelle que soit l'issue du verdict. "Si [Cédric Jubillar] est condamné, c'est nous qui faisons appel, s'il est acquitté c'est l'accusation qui fera appel donc ce procès se rejouera dans un an à la cour d'appel de Toulouse" a assuré Me Alexandre Martin, un des avocats de la défense sur BFMTV, hier soir à l'issue des plaidoiries.

09:26 - Le jury s'est retiré pour la délibération à l'issue du procès de Cédric Jubillar Après la déclaration très succincte de Cédric Jubillar, la présidente de la cour d'assises du Tarn a annoncé la fin des débats et précisé la tenue des délibérés : "La cour et le jury aura à répondre aux deux questions : Cédric Jubillar est-il coupable d'avoir, à Cagnac-les-Mines, dans la nuit 15 ou 16 décembre 2020, volontairement donné la mort à Delphine Aussaguel ? Et était-il, à la date des faits spécifiés, le conjoint de Delphine Aussaguel ?". La présidente a procédé à la lecture de l'article 353 du Code de procédure pénale : "Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. [...] Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement [...] et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense". Et la présidente d'ajouter : "La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : 'avez-vous une intime conviction ?'"

09:13 - "Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine" répète Cédric Jubillar L'audience a repris à 9h06 rapporte une journaliste de Franceinfo présente à l'audience. Cédric Jubillar a pris la parole comme la procédure le lui permet, mais il a prononcé une simple phrase depuis le box des accusés : "Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine".

08:21 - Une dernière prise de parole de Cédric Jubillar Le procès de Cédric Jubillar s'achève ce vendredi 17 octobre. A la reprise de la l'audience, prévue à 9 heures, l'accusé sera le seul à pouvoir prendre la parole. Il pourra clame son innocence, comme il l'a fait tout au long du procès, ou il pourra décider de garder le silence s'il préfère. Après une éventuelle déclaration, qui devrait être brève, les six jurés et trois magistrats de la cour d'assises du Tarn se retireront pour délibérer avant de rendre un verdict dans le cours de la journée.

16/10/25 - 23:36 - "Cédric Jubillar est clairement impliqué dans la disparition de Delphine" Invité à l’antenne de BFMTV, l’avocat de l’oncle et de la tante de Delphine Jubillar, Mourad Battikh, a affirmé que Cédric Jubillar était impliqué dans la disparition de son ex-compagne : "Au regard de ce qu'il y a dans le dossier, oui Cédric Jubillar est clairement impliqué dans la disparition de Delphine", a-t-il dit. Le procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine est un "tapis rouge" déroulé à une "erreur judiciaire", a plaidé ce jeudi après-midi Me Alexandre Martin, à la suite de son associée de la défense Me Emmanuelle Franck qui a fustigé la "chronique d'un désastre".

16/10/25 - 19:06 - "Il y aura un procès en appel", affirme l'avocat de Cédric Jubillar Alexandre Martin, l’avocat de Cédric Jubillar, assure que "de toute façon il y aura un procès en appel" si Cédric Jubillar est condamné ou acquitté, rapporte BFMTV. "S'il est condamné, c'est nous qui faisons appel, s'il est acquitté c'est l'accusation qui fera appel donc ce procès se rejouera dans un an à la cour d'appel de Toulouse", explique Alexandre Martin.

16/10/25 - 18:39 - "Vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubillar" assure la défence A l'issue de sa plaidoirie, Me Alexandre Martin a rappelé, une nouvelle fois, les conclusions de l'enquête indiquant que rien n'a permis de mettre en évidence l'existence d'une scène de crime. Alors que le jury délibèrera demain, l'avocat lui a lancé : "Pendant les heures que vous passerez en délibéré, vous allez vous livrer à un exercice exigeant. (...) Votre décision vous engage. Vous, face à votre conscience. [...] Non, vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubillar. Au contraire votre devoir vous dicte de l’acquitter", a déclaré Me Martin.

16/10/25 - 18:32 - "Aucune personne n'a évoqué la moindre violence de Cédric sur Delphine" Me Alexandre Martin a présenté Cédric Jubillar comme un homme "travailleur" et ayant été "amoureux" de Delphine pour contrebalancer les portraits peu flatteurs ayant été dressés par l'accusation. "C’est quelqu’un capable de respecter la norme, les contraintes, ses frustrations. (…) De supporter les pires souffrances", a-t-il assuré rapporte BFMTV. Concernant la relation de couple, l'avocat parle d'un amour qui "va évoluer au fil des années" et qui "va être atteint à un moment donné par une certaine monotonie". L'avocat de la défense a ensuite démenti toutes formes de violences de Cédric Jubillar contre Delphine : "Aucune personne n'a évoqué la moindre violence de Cédric sur Delphine". Concernant la thèse du "harcèlement" dans les semaines précédent le drame, il écarte cette hypothèse : "On les a relus tous ces messages, on a la radiographie de ce couple, jamais un message d’insultes", affirme-t-il. Il reconnaît une tentative de géolocalisation sans y accorder de mauvaises intentions : "Qui n’a pas eu envie de géolocaliser sa femme quand vous sentez qu’elle vous fuit ?" Il est aussi revenu sur les menaces proférées par Cédric devant sa mère, notamment lorsqu'il avait dit "Je vais la tuer". "Qui n’a jamais entendu ça ? Ce qui m’agace, c’est que dans une cour d’assises, la vraie vie on la met dehors ! Mettons un peu de nuance dans ce qu’était ce couple. Oui, il est capable de dire 'je vais la tuer, elle me fait chier'", a lancé l'avocat ajoutant : "Il est brut de décoffrage, Cédric Jubillar. Le manipulateur, on en est loin. Il est capable de s'emporter, de dire n'importe quoi, de gueuler. Ce n'est pas un homme emporté par une passion débordante, il n'est pas obsessionnel."

16/10/25 - 17:54 - Le second avocat de Cédric Jubillar évoque un "procès est en lui-même vicié" En début d'après-midi, le deuxième avocat de Cédric Jubillar a pris la parole pour la dernière plaidoirie. "L’affaire est exceptionnelle, hors-normes, à la hauteur de nos obligations respectives, moi défendre, vous juger", a-t-il lancé dès les premiers mots insistant sur le manque de preuves contre l'accusé. Selon lui, "le parquet général tentent de se rattraper petitement" avec un faisceau d'indices qu'il juge insuffisant. "Les indices de quoi ? D’un crime ? D’une scène de crime ? Ou d’un coupable annoncé ? Comment imaginer condamner un homme sans que l’on sache répondre à ces questions, sans corps ni scène de crime ?", questionne-t-il les jurés. Me Alexandre Martin estime que le "procès est en lui-même vicié" : "C’est dérouler un tapis rouge à l’erreur judiciaire que d’accepter même qu’il se tienne". Il dénonce une "instruction à charge", menée contre Cédric Jubillar dès le début de l'enquête : "Je voulais vous parler de Cédric, de ce qu’il vit depuis le 16 décembre 2020. A cette machine effrayante qui s’est mise en branle, quinze jours après la condamnation de Jonathann Daval. Une conviction des gendarmes, figée dès le premier jour. On l’épie, on le scrute, on l’accuse dès le départ", ajoute l'avocat, qui dénonce un "acharnement médiatique".

16/10/25 - 17:18 - Le témoignage et la lettre de Louis remis en cause par la défense Alors que le témoignage de Louis, le fils de Cédric Jubillar, a été central dans le procs, Me Emmanuelle Franck la longuement remis en question. Elle rappelle que l'enfant n'a rien signalé durant sa première audition et que c'est lors de la deuxième uniquement qu'il a mentionné une dispute entre ses parents, mentionnant au passage les nuances apportées au témoignage de l'enfant, âgé de 6 ans au moment des faits, au fil de l'enquête. Quant à ce que Louis dit avoir vu depuis sa chambre le soir du drame, l'avocate assure que "ce n'est pas possible", que selon la configuration de la pièce l'enfant n'aurait pas pu voir une dispute sans se faire lui-même voir de ses parents. Quid de la lettre ? L'avocat évoque un courrier "un peu bizarre" : "Il est malaisant, deux jours avant la clôture des débats". "Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais il appelle son père 'Cédric Jubillar'. Et ce besoin de dire que sa mère portait des lunettes sur le canapé. Pourquoi le mentionner ? Parce qu’on lui a dit que c’était important. Son témoignage est pollué, évidemment" assure l'avocate pointant une forme d'influence dans les mots de l'enfant. Me Emmanuelle Franck met à présent en doute la parole de Louis, le fils de Cédric et Delphine Jubillar, âgé de 6 ans au moment des faits. Lors de sa première audition par les gendarmes, au lendemain de la disparition, le 16 décembre 2020, il ne signale aucune dispute entre ses parents. Lors de sa seconde audition, en revanche, Louis aurait alors expliqué avoir vu ses parents se disputer et son père lancer: "Puisque c’est comme ça, on va se séparer". Lors de sa troisième audition, cependant, "il ne se souvient plus de la phrase ‘puisque c’est comme ça, on va se séparer’. Il se serait relevé, aurait ouvert la porte de sa chambre, puis la porte du couloir, et il aurait vu une scène entre le canapé et le sapin de Noël. Il va décrire ensuite qu’il va faire du bruit, aller se coucher, papa va venir vérifier s’il dort bien, il fait semblant de dormir, et il s’est endormi." Elle dit avoir fait le test avec son confrère Alexandre Martin, et constaté que Louis n’aurait pas pu voir cette scène de dispute par l’entrebâillement de la porte sans se faire voir de ses parents. "Ce n’est pas possible", répète-t-elle en décrivant la configuration des lieux.

16/10/25 - 16:45 - Des pistes ignorées et "ça n’a jamais intéressé personne" selon l'avocate de Cédric Jubillar Durant sa plaidoirie qui a duré près de quatre heures, Me Emmanuelle Franck a démonté les arguments de l'accusation, mais elle a également estimé que plusieurs pistes n'avaient pas été suffisamment creusé. Selon elle, les enquêteurs n'ont étudié qu'un seul "scénario", celui dans lequel Cédric Jubillar est coupable de la disparition et du meurtre de Delphine. Citant toutes les pistes qu'elle considère comme laissées de côté - celle de l'amant dont la maison a été inspectée sur demande de la défense deux ans après les faits, ou celle d'une disparition volontaire avec une infime activité découverte sur les réseaux et le téléphone de Delphine Jubillar - elle regrette : "Ce qui est dingue, c’est que ça n’ait jamais intéressé personne". C'est émue que l'avocate a terminé sa plaidoirie. "Je me serais battue, à chaque instant, chaque minute, pendant quatre ans et demi et quatre semaines d’audience, mais dans quelques secondes je ne pourrai plus rien faire", a-t-elle déclaré devant les jurés. "Je l’ai défendu chez les juges d'instruction, lors des audiences, devant les journalistes, devant la famille, les amis. Mais je vais me taire parce que c’est seuls, dans le silence et le recueillement, que vous pourrez mettre fin à ce cauchemar", a-t-elle ajouté.