Verdict du procès de Cédric Jubillar : une lourde condamnation ou un acquittement ? Une issue incertaine
Le verdict du procès de l'affaire Jubillar est attendu ce vendredi 17 octobre après quatre semaines de procès. Cédric Jubillar a clamé son innocence et ses avocats ont plaidé l'acquittement soulignant un manque de preuve dans le dossier. Mais trente ans de prison ont été requis contre lui.
- Le verdict du procès de Cédric Jubillar est attendu ce vendredi 17 octobre 2025 après quatre semaines d'audience à la cour d'assises du Tarn, à Albi. Le peintre-plaquiste est jugé pour le meurtre supposé de Delphine Jubillar, son ex-femme qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.
- Le jury composé six jurés populaires et de trois magistrats doivent répondre à deux questions : Cédric Jubillar est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Delphine Aussaguel ? Et était-il, à la date des faits spécifiés, le conjoint de Delphine Aussaguel ? Sept réponses positives sur neuf sont nécessaires pour condamner l'accusé. A l'inverse, il suffit de trois réponse négatives pour qu'il soit acquitter.
- Trente ans de réclusion criminelle ont été requis contre Cédric Jubillar par le ministère public qui a estimé que la réclusion criminelle à perpétuité n'était pas une peine adéquate, car à réserver aux récidivistes et aux actes de barbarie. La défense a, de son côté, plaider l'acquittement.
- Quel que soit le verdict rendu ce vendredi, l'affaire Jubillar devrait faire l'objet d'un nouveau procès en appel. "Si [Cédric Jubillar] est condamné, c'est nous qui faisons appel, s'il est acquitté c'est l'accusation qui fera appel donc ce procès se rejouera dans un an à la cour d'appel de Toulouse" a assuré Me Alexandre Martin, un des avocats de la défense, sur BFMTV, jeudi soir.
12:15 - Quelle est la peine maximale encourue par Cédric Jubillar ?
Le ministère public a requis trente ans de réclusion criminelle contre Cédric Jubillar, conformément à la peine maximale encourue pour un meurtre selon l'article 221-1 du Code pénal. Il a estime que la réclusion criminelle à perpétuité devait être réservée "aux récidivistes, aux faits sériels, ou aux faits accompagnés par des actes de torture et de barbarie, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier".
Mais Cédric Jubillar, qui est jugé pour meurtre sur conjoint, encourt bien la réclusion criminelle à perpétuité selon l'alinéa 4 de l'article 221-4 du Code pénal : "Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile". Reste à savoir s'il sera condamné pour meurtre et si la circonstance aggravante de "meurtre sur conjoint" sera retenue. Ce sont les deux question auxquelles les jurés doivent répondre.
10:51 - Un appel d'ores et déjà assuré
09:26 - Le jury s'est retiré pour la délibération à l'issue du procès de Cédric Jubillar
Après la déclaration très succincte de Cédric Jubillar, la présidente de la cour d'assises du Tarn a annoncé la fin des débats et précisé la tenue des délibérés : "La cour et le jury aura à répondre aux deux questions : Cédric Jubillar est-il coupable d'avoir, à Cagnac-les-Mines, dans la nuit 15 ou 16 décembre 2020, volontairement donné la mort à Delphine Aussaguel ? Et était-il, à la date des faits spécifiés, le conjoint de Delphine Aussaguel ?".
La présidente a procédé à la lecture de l'article 353 du Code de procédure pénale : "Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. [...] Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement [...] et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense". Et la présidente d'ajouter : "La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : 'avez-vous une intime conviction ?'"
09:13 - "Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine" répète Cédric Jubillar
L'audience a repris à 9h06 rapporte une journaliste de Franceinfo présente à l'audience. Cédric Jubillar a pris la parole comme la procédure le lui permet, mais il a prononcé une simple phrase depuis le box des accusés : "Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine".
08:21 - Une dernière prise de parole de Cédric Jubillar
Le procès de Cédric Jubillar s'achève ce vendredi 17 octobre. A la reprise de la l'audience, prévue à 9 heures, l'accusé sera le seul à pouvoir prendre la parole. Il pourra clame son innocence, comme il l'a fait tout au long du procès, ou il pourra décider de garder le silence s'il préfère. Après une éventuelle déclaration, qui devrait être brève, les six jurés et trois magistrats de la cour d'assises du Tarn se retireront pour délibérer avant de rendre un verdict dans le cours de la journée.
16/10/25 - 23:36 - "Cédric Jubillar est clairement impliqué dans la disparition de Delphine"
Invité à l’antenne de BFMTV, l’avocat de l’oncle et de la tante de Delphine Jubillar, Mourad Battikh, a affirmé que Cédric Jubillar était impliqué dans la disparition de son ex-compagne : "Au regard de ce qu'il y a dans le dossier, oui Cédric Jubillar est clairement impliqué dans la disparition de Delphine", a-t-il dit. Le procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine est un "tapis rouge" déroulé à une "erreur judiciaire", a plaidé ce jeudi après-midi Me Alexandre Martin, à la suite de son associée de la défense Me Emmanuelle Franck qui a fustigé la "chronique d'un désastre".
16/10/25 - 19:06 - "Il y aura un procès en appel", affirme l'avocat de Cédric Jubillar
16/10/25 - 18:39 - "Vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubillar" assure la défence
A l'issue de sa plaidoirie, Me Alexandre Martin a rappelé, une nouvelle fois, les conclusions de l'enquête indiquant que rien n'a permis de mettre en évidence l'existence d'une scène de crime. Alors que le jury délibèrera demain, l'avocat lui a lancé : "Pendant les heures que vous passerez en délibéré, vous allez vous livrer à un exercice exigeant. (...) Votre décision vous engage. Vous, face à votre conscience. [...] Non, vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubillar. Au contraire votre devoir vous dicte de l’acquitter", a déclaré Me Martin.
16/10/25 - 18:32 - "Aucune personne n'a évoqué la moindre violence de Cédric sur Delphine"
Me Alexandre Martin a présenté Cédric Jubillar comme un homme "travailleur" et ayant été "amoureux" de Delphine pour contrebalancer les portraits peu flatteurs ayant été dressés par l'accusation. "C’est quelqu’un capable de respecter la norme, les contraintes, ses frustrations. (…) De supporter les pires souffrances", a-t-il assuré rapporte BFMTV. Concernant la relation de couple, l'avocat parle d'un amour qui "va évoluer au fil des années" et qui "va être atteint à un moment donné par une certaine monotonie".
L'avocat de la défense a ensuite démenti toutes formes de violences de Cédric Jubillar contre Delphine : "Aucune personne n'a évoqué la moindre violence de Cédric sur Delphine". Concernant la thèse du "harcèlement" dans les semaines précédent le drame, il écarte cette hypothèse : "On les a relus tous ces messages, on a la radiographie de ce couple, jamais un message d’insultes", affirme-t-il. Il reconnaît une tentative de géolocalisation sans y accorder de mauvaises intentions : "Qui n’a pas eu envie de géolocaliser sa femme quand vous sentez qu’elle vous fuit ?"
Il est aussi revenu sur les menaces proférées par Cédric devant sa mère, notamment lorsqu'il avait dit "Je vais la tuer". "Qui n’a jamais entendu ça ? Ce qui m’agace, c’est que dans une cour d’assises, la vraie vie on la met dehors ! Mettons un peu de nuance dans ce qu’était ce couple. Oui, il est capable de dire 'je vais la tuer, elle me fait chier'", a lancé l'avocat ajoutant : "Il est brut de décoffrage, Cédric Jubillar. Le manipulateur, on en est loin. Il est capable de s'emporter, de dire n'importe quoi, de gueuler. Ce n'est pas un homme emporté par une passion débordante, il n'est pas obsessionnel."
16/10/25 - 17:54 - Le second avocat de Cédric Jubillar évoque un "procès est en lui-même vicié"
En début d'après-midi, le deuxième avocat de Cédric Jubillar a pris la parole pour la dernière plaidoirie. "L’affaire est exceptionnelle, hors-normes, à la hauteur de nos obligations respectives, moi défendre, vous juger", a-t-il lancé dès les premiers mots insistant sur le manque de preuves contre l'accusé. Selon lui, "le parquet général tentent de se rattraper petitement" avec un faisceau d'indices qu'il juge insuffisant. "Les indices de quoi ? D’un crime ? D’une scène de crime ? Ou d’un coupable annoncé ? Comment imaginer condamner un homme sans que l’on sache répondre à ces questions, sans corps ni scène de crime ?", questionne-t-il les jurés.
Me Alexandre Martin estime que le "procès est en lui-même vicié" : "C’est dérouler un tapis rouge à l’erreur judiciaire que d’accepter même qu’il se tienne". Il dénonce une "instruction à charge", menée contre Cédric Jubillar dès le début de l'enquête : "Je voulais vous parler de Cédric, de ce qu’il vit depuis le 16 décembre 2020. A cette machine effrayante qui s’est mise en branle, quinze jours après la condamnation de Jonathann Daval. Une conviction des gendarmes, figée dès le premier jour. On l’épie, on le scrute, on l’accuse dès le départ", ajoute l'avocat, qui dénonce un "acharnement médiatique".
16/10/25 - 17:18 - Le témoignage et la lettre de Louis remis en cause par la défense
Alors que le témoignage de Louis, le fils de Cédric Jubillar, a été central dans le procs, Me Emmanuelle Franck la longuement remis en question. Elle rappelle que l'enfant n'a rien signalé durant sa première audition et que c'est lors de la deuxième uniquement qu'il a mentionné une dispute entre ses parents, mentionnant au passage les nuances apportées au témoignage de l'enfant, âgé de 6 ans au moment des faits, au fil de l'enquête. Quant à ce que Louis dit avoir vu depuis sa chambre le soir du drame, l'avocate assure que "ce n'est pas possible", que selon la configuration de la pièce l'enfant n'aurait pas pu voir une dispute sans se faire lui-même voir de ses parents.
Quid de la lettre ? L'avocat évoque un courrier "un peu bizarre" : "Il est malaisant, deux jours avant la clôture des débats". "Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais il appelle son père 'Cédric Jubillar'. Et ce besoin de dire que sa mère portait des lunettes sur le canapé. Pourquoi le mentionner ? Parce qu’on lui a dit que c’était important. Son témoignage est pollué, évidemment" assure l'avocate pointant une forme d'influence dans les mots de l'enfant.
16/10/25 - 16:45 - Des pistes ignorées et "ça n’a jamais intéressé personne" selon l'avocate de Cédric Jubillar
Durant sa plaidoirie qui a duré près de quatre heures, Me Emmanuelle Franck a démonté les arguments de l'accusation, mais elle a également estimé que plusieurs pistes n'avaient pas été suffisamment creusé. Selon elle, les enquêteurs n'ont étudié qu'un seul "scénario", celui dans lequel Cédric Jubillar est coupable de la disparition et du meurtre de Delphine. Citant toutes les pistes qu'elle considère comme laissées de côté - celle de l'amant dont la maison a été inspectée sur demande de la défense deux ans après les faits, ou celle d'une disparition volontaire avec une infime activité découverte sur les réseaux et le téléphone de Delphine Jubillar - elle regrette : "Ce qui est dingue, c’est que ça n’ait jamais intéressé personne".
C'est émue que l'avocate a terminé sa plaidoirie. "Je me serais battue, à chaque instant, chaque minute, pendant quatre ans et demi et quatre semaines d’audience, mais dans quelques secondes je ne pourrai plus rien faire", a-t-elle déclaré devant les jurés. "Je l’ai défendu chez les juges d'instruction, lors des audiences, devant les journalistes, devant la famille, les amis. Mais je vais me taire parce que c’est seuls, dans le silence et le recueillement, que vous pourrez mettre fin à ce cauchemar", a-t-elle ajouté.
16/10/25 - 16:20 - "Ca ne colle pas" : l'avocate de la défense remet en cause les indices contre Cédric Jubillar un à un
Ce jeudi, la parole est aux avocats de la défense au procès de Cédric Jubillar. Mes Emmanuelle Franck et Alexandre Martin saisissent leur dernière opportunités pour convaincre les jurés de l'innocence de l'accusé. L'avocate a débuté ce jeudi matin en évoquant les enfants du couple, Louis et Elyah, à qui on "présentera comme une vérité que maman n’est plus là à cause de papa" en ajoutant : "Il faut en être certain pour leur dire cela. Peut-on l’être ici ?"
"Nous sommes les dernières voix d’un homme écrasé depuis plus de 4 ans et qui ne sait plus comment dire qu’il est innocent. Il pourra bien le dire comme il veut, personne n’a envie de le croire", a ajouté Me Emmanuelle Franck qui a comparé cette affaire à une "machine à broyer dans laquelle la mauvaise foi côtoie l’incompétence". L'avocate a ensuite plusieurs rappelé l'absence de corps, de scène de crime et de preuves dans ce dossier estimant que cela appelle à une certaine nuance : "On vous agite depuis des jours que ce n’est pas grave de pas avoir de preuves, parce qu’on a trouvé quelque chose de mieux. Plein d’indices qu’on met dans une boîte, et ça fait un faisceau. On vous dit qu’on n’a pas besoin de tout savoir, on prend des petits trucs, on secoue la boîte, et hop ! Une preuve. On vous a dit que c’était pas du tout gênant (pour condamner quelqu'un, ndlr), parce que ça arrive tous les jours. Vous savez qu’il y a des pays où l’on ne peut pas condamner quelqu’un si l’on n’a pas de corps ? Ça oblige à la prudence", souligne-t-elle.
Mais l'accusation a présenté différents indices au cours du procès, des éléments que la défense a remis en cause un à un. L'avocate a aussi critiqué le déroulé de l'enquête qui a été menée à charge contre Cédric Jubillar selon elle. "On essaye de prendre des pièces du puzzle et on force, on force quand ça ne rentre pas. Le problème, c’est que ça ne colle pas", a-t-elle lancé en résumé de son propos.
Cédric Jubillar est-il coupable d’avoir donné la mort à Delphine Jubillar ?" Voici la question à laquelle les six jurés et les trois magistrats doivent répondre lors des délibérés ce vendredi 17 octobre, après trois quatre semaines d'audience à la cour d'assisses du Tarn, à Albi. Avant de se retirer, ils ont entendu les derniers mots de l'accusé, jugé pour la disparition et le meurtre de l'infirmière de 33 ans, qui a assuré n'avoir "absolument rien fait à Delphine".
Avant de rendre le verdict, les jurés doivent "s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelles impressions ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense" a rappelé la présidente de la cour. Un travail qui se déroule dans le huis clos de la salle de délibération de laquelle les jurés sortiront uniquement lorsqu'ils auront arrêté un verdict conforme à leur "intime conviction", car la décision doit être prise avec une quasi certitude, le moindre doute devant normalement bénéficier à l'accusé.
Concrètement, les jurés et les magistrats répondent à ces deux questions : l’accusé est-il coupable d’avoir donné la mort à Delphine Jubillar ? Et était-il, à la date des faits, le conjoint de Delphine Jubillar ? Pour que le peintre-plaquiste soit reconnu coupable et condamné, il faut sept réponses positives sur neuf. A l'inverse, trois réponses négatives suffisent pour acquitter l'accusé.
Quelle peine en cas de condamnation de Cédric Jubillar ?
Si les jurés jugent Cédric Jubillar coupable, ils devront ensuite voter pour déterminer la peine à prononcer. Jugé pour "meurtre sur conjoint", il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais le ministère public a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Pour déterminer la durée d'incarcération, chaque juré et membre de la cour inscriront sur un papier la peine la plus juste, selon eux. À l'issue du premier tour de vote, si sept voix s'accordent sur la perpétuité, c'en sera terminé. Si ce n'est pas le cas, le vote deviendra dégressif et la majorité absolue sera "suffisante" pour qu'une durée d'incarcération soit validée. Autrement dit, cinq voix sur neuf seront nécessaires, et non plus sept. Les votants devront donc s'accorder sur une peine, 29 ans ? 28 ans ? Tant que cinq voix sur neuf ne seront pas réunies, la durée diminuera, jusqu'au triomphe d'une majorité sur une peine.
A l'issue du verdict et en cas de condamnation, la peine sera annoncée à Cédric Jubillar ce vendredi et aussitôt appliquée. A noter que l'homme, placé en détention provisoire depuis juin 2021, pourra déduire ces quatre années de prison déjà effectuées de sa peine. A l'inverse, s'il est acquitté Cédric Jubillar pourra être libéré dès ce vendredi après un dernier passage à la prison pour des obligations administratives.
Les dernières plaidoiries pour et contre Cédric Jubillar
"C’est lui qui a tué Delphine Aussaguel" assuraient les avocats généraux dans leurs plaidoiries mercredi. "Il faut en être certain pour leur dire cela. Peut-on l’être ici ?" répondait Me Emmanuelle Franck, une des avocats de Cédric Jubillar jeudi. Cédric Jubillar est "un homme qui a tué, qui s’en vante et insulte la mémoire de celle qu’il a supprimée" ont déclaré les magistrats après leurs réquisitions indiquant que "tout cela appelle une réponse pénale extrêmement ferme", mais pas une condamnation à perpétuité selon eux. Les magistrats ont requis trente ans de réclusion criminelle contre Cédric Jubillar avec dix ans d'inéligibilité une interdiction de porter une arme et une demande de retrait de l'autorité parentale sur les enfants devant la juridiction civile.
Mais les avocats de la défense ont martelé l'innocence de Cédric Jubillar et surtout l'absence de preuves contre lui rappelant qu'il n'y a pas de corps et pas de scène de crime dans ce dossier. Quant aux indices avancés par l'accusation, Me Emmanuelle Franck et Me Alexandre Martin n'ont jamais cessé de les remettre en cause. Ils ont attaqué le déroulé de l'enquête qui a, selon eux, été menée à charge contre l'accusé dès les premiers jours et qui n'a pas creusé d'autres pistes éventuelles. Cédric Jubillar a "mis un pied dans une machine à broyer dans laquelle la mauvaise foi côtoie l’incompétence", a insisté Me Emmanuelle Franck. Les avocats ont décrédibilisé les témoignages des personnes ayant affirmé avoir eu des aveux de Cédric Jubillar, comme son ancien co-détenu Marco et deux anciennes compagnes, mais aussi le témoignage de Louis qui aurait été instrumentalisé par l'accusation selon eux.
Au micro de BFMTV, les deux avocats ont réaffirmé avoir "l'intime conviction de l'innocence" de Cédric Jubillar et on estimé qu'une condamnation de l'accusé serait "problématique" au vu du dossier qu'ils jugent vide. "Non, vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubillar. Au contraire votre devoir vous dicte de l’acquitter", a d'ailleurs lancé Me Alexandre Martin en conclusion de sa plaidoirie.