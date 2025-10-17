Meurtre de Lola : une peine réduite pour la suspecte Dahbia Benkired à la personnalité "pathologique sévère" ?

Le procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre, le viol et la torture de Lola en octobre 2022, débute ce vendredi 17 octobre à la cour d'assises de Paris. La personnalité "pathologique sévère" de l'accusée continue d'interroger.

Elle est jugée par la cour d'assises de Paris à compter de ce vendredi 17 octobre et pendant six jours. Dahbia Benkired, est la principale suspecte dans l'affaire Lola, l'adolescente de 12 ans retrouvée morte et mutilée dans une valise, dans le 19e arrondissement de Paris en octobre 2022. L'accusée comparaît pour "meurtre d'un mineur de 15 ans" et pour "viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie" et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

La femme de 27 ans avait été interpellée dès le lendemain de la découverte du corps de Lola. Elle avait été vue sur des images de vidéosurveillance entrant dans un immeuble avec l'adolescente et repartir seule quelques heures plus tard, sans Lola mais avec des valises. Après avoir nié toute implication dans l'affaire, elle s'était livrée à des aveux glaçants, reconnaissant avoir tué et abusé de Lola. Mais ses déclarations avaient largement évolué au fil des auditions, laissant apparaître un profil psychologique complexe. La procureure de la République de Paris avait évoqué des déclarations "fluctuantes", oscillant "entre reconnaissance et contestation des faits". Les récits précis sur les sévices infligés à la jeune fille s'accompagnaient également de discours dénués d'empathie et de propos délirants concernant le mobile de l'agression et du meurtre.

"Cela ne me fait ni chaud, ni froid." "Cela vous intéresse, la mort d'une petite ? Pas moi." Voici autant de phrases que Dahbia Benkired avait prononcé durant ses auditions sur le meurtre de Lola rapporte BFMTV. Quant aux raisons de son passage à l'acte, elle avait évoqué plusieurs scénarios. La jeune femme avait dit avoir vu un "fantôme" ou un "diable" en Lola et avoir scotché la tête de l'adolescente, morte par asphyxie, pour ces raisons. Elle avait ensuite justifié ses gestes par un vif échange l'ayant opposée à la mère de Lola. Concernant les actes sexuels, Dahbia Benkired avait simplement évoqué "[son] plaisir".

La responsabilité pénale de Dahbia Benkired reconnue...

L'absence d'empathie de la suspecte, ses propos délirants et certains éléments de l'affaire avaient poussé les enquêteurs à s'interroger sur son profil psychiatrique. Sans antécédents connus, Dahbia Benkired avait été soumise à des expertises qui avaient conclu à une personnalité complexe, mais à l'absence de troubles psychiatriques. Les experts avaient décrit la jeune femme comme "manipulatrice, extrêmement violente, menteuse pathologique et dénuée d'empathie" et dotée d'une personnalité aux "traits narcissiques et délirants", mais en mesure d'être jugée et considérée comme pénalement responsable de ses actes.

Cela signifie que l'accusée pourra être soumise à une condamnation à l'issue du procès, à condition que le verdict aille dans ce sens. "Nous confirmons que Dahbia Benkired est apte à être entendue par une cour d'assises" ont déclaré à Franceinfo Alexandre Valois et Lucile Bertier, les avocats de l'accusée, sans faire plus de commentaires. L'accusé a semblé en possession de ses moyens à son arrivée à l'audience le vendredi 17 octobre. Elle est même apparue émue selon les journalistes sur place, loin des discours dénués d'empathie qu'elle avait tenus devant les enquêteurs. "J'aimerais demander le pardon à toute la famille. C'est horrible ce que j'ai fait et je le regrette", a déclaré Dahbia Benkired, debout dans le box des accusés. Elle a ensuite semblé émue par les mots du frère de Lola, Thibault Daviet, qui s'est adressé directement à elle comme le rapporte Le Parisien : "Je voudrais parler au nom de toute la famille (…), et bien évidemment mon père qui n'est malheureusement plus là. On voudrait que vous disiez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, à toute la France et à nous".

...mais une condamnation possiblement réduite

Reste que les profils psychologique et psychiatrique de la principale suspecte dans l'affaire Lola seront à nouveau interrogés aux cours de l'audience. Et si la responsabilité pénale de Dahbia Benkired a été reconnue et ne peut plus être abolie, les débats pourront conduire à la mise en avant d'un trouble, dont l'accusée aurait souffert au moment des faits et à même d'altérer son discernement. Si tel est le cas, la responsabilité de la jeune femme pourrait être diminuée et la peine amoindrie en cas de condamnation. La décision dépendra des conclusions du procès, et peut-être du comportement de la suspecte. Placée en détention provisoire, Dahbia Benkired s'est faite remarquée par l'administration pénitentiaire pour s'être tapé la tête contre les murs, avoir mangé du plâtre et s'être dénudée souligne BFMTV.

L'article 122-1 du Code pénal prévoit que face à un condamné ayant subi une altération du discernement, une "peine privative de liberté" est possible, mais doit être "réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, ramenée à trente ans". "La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie".