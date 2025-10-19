Braquage au Louvre : le musée reste fermé toute la journée

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a indiqué qu'un braquage avait eu lieu au Louvre, à l'ouverture du musée, dimanche 19 octobre. L'établissement est fermé pour la journée.

Le musée du Louvre est fermé dimanche 19 octobre, après un braquage survenu à son ouverture, a indiqué la ministre de la Culture, Rachida Dati, dans un message publié sur X. "Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours", a-t-elle écrit dans son message. Le musée a annoncé dans la matinée qu'il resterait fermé. "Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles", a ainsi communiqué l'institution sur les réseaux sociaux.

Selon les informations du Parisien, des individus ont fui avec des bijoux, après un cambriolage qui a eu lieu aux alentours de 9h30. Ils sont arrivés, entièrement cagoulés, sur deux Tmax, des scooters très puissants. Les voleurs sont entrés dans le bâtiment côté quais de Seine où des travaux ont lieu. Ils ont ensuite pénétré dans une salle de la galerie d'Apollon à l'aide d'un monte-charge. Selon le journal francilien, deux hommes sont rentrés dans la salle après avoir brisé des vitres à l'aide d'une tronçonneuse, tandis qu'un troisième surveillait l'extérieur. Ils ont emporté neuf pièces de la collection de bijoux de Napoléon et de l'impératrice : collier, broche, diadème…

Invité de France Inter dimanche 19 octobre, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a précisé que le braquage s'était déroulé en seulement sept minutes, a rapporté franceinfo. "Ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale, une valeur patrimoniale inestimable", a-t-il ajouté. Le ministre a confirmé qu'aucune personne n'avait été blessée lors de ces vols. Il a évoqué "trois ou quatre auteurs", une "équipe chevronnée et équipée qui avait manifestement fait des repérages" au musée du Louvre. Selon lui, il s'agit d'un "braquage important" qui a été réalisé à l'aide d'une "nacelle sur un camion".

Les auteurs du vol ont pris la fuite en scooter Tmax et sont toujours recherchés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs criminelle". L'enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, avec l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).