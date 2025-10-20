Cambriolage au Louvre : une faillite du système de sécurité ? Ce rapport qui accable le musée

Le Louvre a été le théâtre d'un cambriolage "rocambolesque" ce dimanche. Un pré-rapport de la Cour des comptes met justement le doigt sur certains dysfonctionnement et des investissements trop faibles de la part du musée.

Le musée du Louvre a été ciblé par des cambrioleurs, ce dimanche matin. Ils ont pénétré dans la galerie d’Apollon pour mettre la main sur des bijoux inestimables. Au total, huit ont été dérobés et deux retrouvés dans cette galerie qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la couronne, a annoncé le ministère de la Culture. La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. Un deuxième bijou a, lui, été retrouvé dans la salle où a eu lieu l'effraction. Ce lundi 20 octobre, au lendemain du cambriolage, le musée du Louvre annonce sa réouverture au public dès 9 heures, selon une information de BFMTV. Il est toutefois précisé que certaines "parties (sont) inaccessibles au public aujourd'hui".

Parmi les huit objets volés, ont été répertoriés : un diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, une boucle d'oreille, d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une broche dite broche reliquaire, un grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie et un diadème de l'impératrice Eugénie (retrouvé).

"Nous avons failli", reconnaît le ministre de la Justice

Les bijoux volés ont une place importante dans l'histoire de France, ils n'ont pas simplement une valeur marchande. "C'est évidemment très cher", mais "c'est surtout une valeur inestimable au point de vue du symbole et de l'importance historique", explique Didier Rykner, fondateur et directeur de La Tribune de l’art, dans les colonnes de France Info. "Le seul moyen d'écouler et de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération", craint Me Alexis Giquello, président de Drouot auprès du média.

Dans un message publié sur X, le président de la République dénonce "une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire". Emmanuel Macron assure que "nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris. Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, que nous avons engagé en janvier, prévoit un renforcement de la sécurité. Il sera le garant de la préservation et de la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture". Lundi 20 octobre, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, parle d'un évènement "rocambolesque", qui donne "une image déplorable de la France", sur France Inter. "Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli", reconnaît-il. De plus, selon les informations de TF1/LCI, le président de la commission des affaires culturelles Alexandre Portier va proposer "la constitution d’une commission d’enquête sur la protection du patrimoine des Français et la sécurisation des musées".

Un tiers des salles sans caméras dans la galerie d'Apollon

Pourtant, selon un rapport de la Cour des comptes, des retards "considérables" et "persistants" dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre sont pointés. Dans le secteur Denon - où se trouve la Galerie d’Apollon - un tiers des salles ne dispose d’aucune caméra de surveillance. "Les montants engagés sont de faible ampleur au regard des besoins estimés" et "une tendance à faire du lancement des travaux une variable d’ajustement budgétaire" est dénoncée. Malgré un budget annuel de fonctionnement de 323 millions d’euros, la sécurité n'a pas été suffisante pour mettre à mal les malfrats, ce dimanche 19 octobre. Ce rapport, qui sera publié début novembre et qui est cité par France Info, précise que dans un autre secteur du musée, le Richelieu, "les trois-quarts des salles sont dépourvus d’équipement de vidéosurveillance".

Dimanche soir, les alarmes "étaient en fonctionnement", le poste central de sécurité "en a été destinataire", il "reste la question de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes" et de déterminer si ces alarmes ont bien "sonné" dans la pièce objet du vol, a expliqué la procureure de Paris. Cinq agents du musée étaient présents dans la galerie et autour et sont "immédiatement intervenus" pour prévenir les forces de l'ordre et assurer l'évacuation du public, assure de son côté le ministère, qui a salué leur "professionnalisme".

Selon les informations du Parisien, des individus ont fui avec des bijoux, après un cambriolage qui a eu lieu aux alentours de 9h30. Quatre individus sont arrivés, entièrement cagoulés. Deux étaient habillés en ouvriers avec des gilets jaunes sur la nacelle, quand les deux autres étaient chacun sur un scooter TMax. Ils sont parvenus au premier niveau avec une nacelle puis ont découpé les vitres à la disqueuse pour pénétrer dans la galerie d'Apollon. Les pièces dérobées étaient exposées dans des vitrines.

Un "commando de quatre personnes" recherché

Invité de France Inter dimanche 19 octobre, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a précisé que le braquage s'était déroulé en seulement sept minutes, a rapporté France Info. "Ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale, une valeur patrimoniale inestimable", a-t-il ajouté. Le ministre a confirmé qu'aucune personne n'avait été blessée lors de ces vols. Un "commando de quatre personnes" est désormais recherché. "Ce sont eux qui ont amené la nacelle au pied de la fenêtre, avant de forcer" la vitre, a déclaré dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau, précisant que les enquêteurs "ont des images de vidéoprotection du musée" et de la Ville de Paris..

"Les visiteurs du Louvre ont été évacués immédiatement, dès que ces braqueurs, ces voleurs se sont introduits dans la galerie Apollon", a détaillé la ministre de la Culture Rachida Dati, invitée du JT de 13 Heures de TF1, dimanche 19 octobre. La ministre a souligné qu'il n'y avait eu ni violence, ni panique et a apporté son soutien aux agents du musée du Louvre. Les auteurs du vol ont pris la fuite en scooter Tmax et sont toujours recherchés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs criminelle". L'enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, avec l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).