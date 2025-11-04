Vol au Louvre : un suspect serait Doudou Cross Bitume, une star des réseaux sociaux

Mis en examen dans l'affaire dite du cambriolage du Louvre, l'un des suspects est bien connu de certains internautes pour ses vidéos de... moto-cross.

De petite star des réseaux sociaux à cambrioleur du Louvre. Selon les informations du Parisien, l'un des suspects mis en examen pour le spectaculaire vol de joyaux de la Couronne au musée parisien ne serait autre que "Doudou Cross Bitume", légende du motocross bien connue par les adeptes pour ses vidéos sur YouTube et Dailymotion publiées à la fin des années 2000. Au programme : figures acrobatiques et périples audacieux entre son 9-3 natal et les célèbres paysages parisiens, Champs-Élysées et place du Trocadéro en tête.

Abdoulaye N., de son vrai nom, aujourd'hui âgé de 39 ans, est soupçonné d'être l'un des cambrioleurs du musée du Louvre. Lors de sa garde à vue, il a notamment reconnu avoir participé au cambriolage. Un cambriolage commandé selon lui par des individus non identifiés. Comme le relaie Le Parisien, avec l'un de ses complices, "Doudou Cross Bitume" a fait quelques déclarations pour le moins surprenantes lors de sa garde à vue. L'un d'eux a notamment assuré ignorer qu'il cambriolait le Louvre. Loin d'apparaître comme le cerveau de l'opération, l’égérie des rodéos moto n'en reste pas moins connue de longue date par les services de police pour de nombreuses condamnations passées, notamment pour conduite sans permis, délits de fuite, rébellion ou encore refus d'obtempérer. Toujours selon Le Parisien, un passage par la case prison figurerait même à son palmarès. En cause, le braquage d'une modeste bijouterie de Barbès.

Plusieurs interpellations la semaine dernière

La semaine passée a été marquée par plusieurs interpellations dans cette affaire qui pourraient peut-être faire avancer l’enquête. Invitée sur France info dimanche matin, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a expliqué : "Nous tirons des fils qui ne sont, pour le moment, absolument pas rompus." Elle a également ajouté sur la recherche des bijoux volés que "toutes les pistes sont explorées [...] Nous examinons toutes les capacités du marché parallèle".

Samedi 1er novembre, deux personnes ont été mises en examen, un homme de 37 ans et une femme de 38 ans, selon une information de France info. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire. Les trois autres suspects placés en garde à vue ont été relâchés sans poursuite à ce stade.

L'homme a été mis en examen pour "vol en bande organisée". Il est soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a cambriolé le Louvre. On le soupçonne également d'avoir volé la nacelle ayant permis le cambriolage. Il est aussi mis en examen pour "association de malfaiteurs". Déjà connu de la justice pour des faits de vols, il a été placé en détention provisoire.

Quant à la femme, elle a été mise en examen pour "complicité de vol en bande organisée" au préjudice du Musée du Louvre et pour "association de malfaiteurs". Elle a également été placée en détention provisoire.

Sept personnes, au total, avaient été interpellées dans le cadre de l’enquête… Pour rappel, les investigations avaient commencé le 19 octobre dernier, après le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre.

Les deux premières interpellations ont eu lieu le 25 octobre. Les deux hommes ont ensuite été mis en examen pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime". Ils ont été placés en détention provisoire mercredi soir, d’après une information du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Le premier, un Algérien de 34 ans vivant en France depuis 2010, a été interpellé samedi 25 octobre à 20 heures à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, alors qu’il s’apprêtait à quitter la France pour son pays, sans billet retour.

Le second, un ancien livreur de 39 ans, né à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et exerçant clandestinement comme chauffeur de taxi, est connu des services de police pour des vols aggravés commis en 2008 et en 2014, et est actuellement sous contrôle judiciaire pour un autre vol aggravé, pour lequel il doit être jugé en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny. Il s'agirait donc selon Le Parisien du fameux "Doudou Cross Bitume". La procureure de Paris, Laure Beccuau, a rapporté que les deux individus ont "partiellement reconnu leur participation".

Les déclarations officielles sur l’enquête

Alors que le butin du cambriolage du musée du Louvre est estimé à 88 000 000 euros, Laure Beccuau avait déjà indiqué au cours de sa conférence de presse que les bijoux restaient pour l'heure "toujours introuvables" et n'étaient de fait "pas encore en notre possession". La procureure a d'ailleurs précisé qu'en ce qui concerne la couronne de l'impératrice Eugénie, abandonnée en chemin par les malfaiteurs, il sera "délicat" de la restaurer, celle-ci étant particulièrement endommagée.

Pour l'heure, "rien ne permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité au sein du musée", avait également annoncé Laure Beccuau. De manière générale, l'enquête se poursuit, de nombreux éléments pouvant encore être exploités.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s’était dit "optimiste" quant au fait que les bijoux devraient être retrouvés.

Un des cambrioleurs trahi par son ADN

Samedi 25 octobre, deux suspects avaient été interpellés, puis placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime", menée par la brigade de répression du banditisme de Paris (BRB) et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) après le "casse du siècle" du 19 octobre dernier au musée du Louvre.

Selon les informations de BFMTV, de l'ADN a été retrouvé sur les lieux du casse, "déterminant" dans l'identification de l'un des deux malfaiteurs arrêtés.

D'après Le Monde, l’un des deux suspects a été interpellé samedi aux alentours de 22 heures par la BRB et la brigade de recherche et d’intervention à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle tandis qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour l’Algérie. Le deuxième suspect a été interpellé à Aubervilliers. Selon les informations de BFMTV, les deux hommes sont originaires d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. "Les deux suspects étaient dans le radar des enquêteurs depuis plusieurs jours avant leur interpellation", précise la chaîne info.

"Le semi-professionnalisme" des cambrioleurs

Pour rappel, jeudi 23 octobre, plus de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés sur les lieux du vol de bijoux, indiquait la procureure de la République de Paris Laure Beccuau, auprès de Ouest-France. "Soit on travaille avec des traces riches - du sang, de la salive, du sperme -, soit on travaille avec des traces pauvres, c'est-à-dire par exemple des traces d'ADN de contact, un peu à l'aveugle, sur des supports susceptibles d'avoir été touchés par un mis en cause", précise au micro de BFMTV Perrine Rogiez-Thubert, commandante de police scientifique à la direction de la police judiciaire.

Dans le feu de l'action, les malfrats ont laissé certains indices supplémentaires aux enquêteurs, notamment sur leur profil. "Il y a une espèce de précipitation à partir du moment où les alarmes sonnent. On sent qu'ils sont stressés, ils descendent trop vite les échelles, ils perdent des bijoux, etc. Effectivement, déjà, ça en disait long sur le semi-professionnalisme de ces individus", indique Frédéric Ploquin, auteur d’Insécurité, stop à la descente aux enfers, au micro de France info. Ce qui met du plomb dans l'aile de la piste selon laquelle le cambriolage aurait été effectué par des professionnels chevronnés.

Quels sont les bijoux volés au Louvre ?

Au total, huit biens avaient été dérobés et deux autres retrouvés dans la galerie Apollon qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne de France, avait annoncé le ministère de la Culture. La couronne de l'impératrice Eugénie avait été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. Le bijou serait "assez endommagé par l’extraction de la vitrine. Le département des objets", avait indiqué la présidente-directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars, lors de son audition devant la commission de la culture au Sénat. Un deuxième bijou a, lui, été retrouvé dans la salle où a eu lieu l'effraction.

Parmi les huit objets volés, ont été répertoriés : le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, une boucle d'oreille issue d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une broche dite broche reliquaire, un grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie et un diadème de l'impératrice Eugénie.

Les bijoux volés ont une place importante dans l'histoire de France, ils n'ont pas simplement une valeur marchande. "C'est évidemment très cher", mais "c'est surtout une valeur inestimable au point de vue du symbole et de l'importance historique", explique Didier Rykner, fondateur et directeur de La Tribune de l’art, dans les colonnes de franceinfo. "Le seul moyen d'écouler et de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération", craint Me Alex Giquello, président de Drouot auprès du média.

Dimanche 19 octobre au Louvre, rappel des faits

Un "commando de quatre personnes" est suspecté d'être l'auteur du cambriolage du Louvre a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter dès le dimanche 19 octobre. Le locataire de la place Beauvau a précisé que le braquage s'était déroulé en seulement sept minutes et que personne n'a été blessé lors des vols. "Ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale, une valeur patrimoniale inestimable", a-t-il ajouté.

Ces quatre personnes sont celles "qui ont amené la nacelle au pied de la fenêtre, avant de forcer" la vitre du musée du Louvre, a déclaré dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau, précisant que les enquêteurs "ont des images de vidéoprotection du musée" et de la Ville de Paris. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec le butin à bord de plusieurs scooters Tmax, mais ils ont laissé derrière eux plusieurs éléments pouvant être clés.

Alors que le vol s’est déroulé en seulement quelques minutes, la fuite des braqueurs a pu être filmée par un témoin de la scène. Sur une vidéo qui dure une trentaine de secondes et que Le Parisien relate, on peut ainsi y voir les voleurs sortir du musée du Louvre en utilisant le monte-charge qu’ils avaient utilisé auparavant pour s’introduire dans le bâtiment. Les deux hommes, habillés tout de noir, portent un gilet jaune pour l’un, et un casque de moto pour le second. Paraissant visiblement calmes sur les images, les deux individus montent sur un scooter afin de prendre la fuite après avoir tenté de mettre le feu au monte-charge, sans y parvenir. "Ils vont quitter, ils vont quitter", peut-on également entendre de la part de la personne qui filme la scène avant que ce dernier n’indique que la police est en train d’arriver sur les lieux du vol, sirène hurlante.

Les enquêteurs ont également mis la main sur plusieurs éléments ayant été utilisés par les malfaiteurs selon les informations du Parisien : un casque de moto et un gant. Autant d'indices qui pourraient permettre de retrouver les coupables. D'autres éléments devant servir au vol et à la destruction des traces ont également été retrouvés, a indiqué TF1 Info : deux disqueuses, un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie ou encore un bidon d'essence. Les malfaiteurs avaient a priori en tête d'incendier la nacelle leur ayant permis de pénétrer le Louvre.

Le propriétaire de la nacelle a également été retrouvé.

L'engin a été mis en vente sur Le Bon Coin par une société de la ville de Louvres, dans le Val-d'Oise. Plusieurs hommes se seraient présentés comme de potentiels acheteurs et auraient menacé l'employé chargé de vendre la nacelle avant de repartir avec l'engin. Le vol a été signalé neuf jours avant le cambriolage avec un message sur les réseaux sociaux. L'enquête a permis de confirmer que la plaque d'immatriculation de l'engin avait été changée et les logos de l'entreprise effacés.

Un dispositif de sécurité inadapté et insuffisant

Selon un rapport de la Cour des comptes, des retards "considérables" et "persistants" dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre sont pointés du doigt. Dans le secteur Denon - où se trouve la Galerie d’Apollon - un tiers des salles ne dispose d’aucune caméra de surveillance. "Les montants engagés sont de faible ampleur au regard des besoins estimés" et "une tendance à faire du lancement des travaux une variable d’ajustement budgétaire" est dénoncée. Malgré un budget annuel de fonctionnement de 323 000 000 euros, la sécurité n'a pas été suffisante pour mettre à mal les malfrats. Ce rapport, qui sera publié début novembre et qui est cité par France info, précise que dans un autre secteur du musée, le Richelieu, "les trois-quarts des salles sont dépourvus d’équipement de vidéosurveillance".

"Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes (...), le parc est très insuffisant, ne couvre pas l’ensemble des façades du Louvre, et malheureusement du côté de la galerie d’Apollon" où a eu lieu le vol, "la seule caméra est posée en direction de l’ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l’effraction", a déclaré Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée, auditionnée au Sénat le mercredi 22 octobre 2025.

Si "les vitrines installées en décembre 2019 représentaient un progrès considérable en termes de sécurité, tant le degré d’obsolescence des anciens équipements était avéré", en revanche, "elles répondaient à un type d'action, une attaque par arme, et non pas aux matériaux lourds qui ont été utilisés pour le drame de dimanche dernier", a-t-elle reconnu devant les sénateurs lors de son audition.

De son côté, la ministre de la Culture Rachida Dati a reconnu que "des failles sécuritaires ont bien existé et il faudra y remédier", lors de son audition par la commission des Affaires culturelles du Sénat. "C'est un échec, un tel événement ne peut pas rester sans conséquences", a-t-elle poursuivi.

La ministre de la Culture Rachida Dati a promis ce vendredi la mise en place de dispositifs anti-intrusion "avant la fin de l'année". "Ça fait plus de 20 ans que les risques intrusion et vol ont été structurellement sous-estimés" au Louvre, désormais, des "mesures d'urgence" s'imposent. "On ne peut pas continuer comme ça", a ajouté la ministre sur TF1. Pour y remédier, elle a annoncé la mise en place de "dispositifs anti-voiture-béliers, anti-intrusion", vendredi 31 octobre sur TF1, et ce, "avant la fin de l'année".