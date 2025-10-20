Incendie à Lyon : quatre morts dans un immeuble, une piste sur le départ de feu

Un incendie a fait au moins quatre morts dans un immeuble de 10 étages situé dans le 3e arrondissement de Lyon, à l'aube de ce lundi 20 octobre. Les pompiers sont venus à bout du feu.

Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble de 10 étages à Lyon, ce lundi 20 octobre vers 5h10 du matin selon les informations de la préfecture. Le feu a pris dans un bâtiment du 3e arrondissement lyonnais, situé au 230 de la rue André-Philip, près du centre commercial La Part-Dieu. Quatre personnes sont mortes dans l'incendie. Elles ont été trouvées en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et n'ont pu être réanimées précise Le Progrès. Les victimes sont deux femmes et deux hommes, dont les âgés n'ont pas été précisés, a indiqué le maire de Lyon.

78 sapeurs-pompiers, soutenus par 34 engins, sont intervenus sur place, ainsi que quatre équipes du Samu du Rhône. Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie vers 7 heures. La police a déployé un périmètre de sécurité autour de la zone incendiée. De nombreuses personnes se trouvant à l'intérieur de l'immeuble et à proximité du feu ont été prises en charge, mais "quatre personnes sont décédées malgré [cette] prise en charge" a indiqué la préfecture ajoutant que "dix autres personnes ont été examinées" et ne semblent pas blessées.

Douze personnes sinistrées ont été accueillies dans un gymnase mis à disposition par la mairie, tandis que d'autres habitants de l'immeuble sont restés confinés chez eux précise Le Progrès. Une cellule médico-psychologique a également été ouverte par les autorités "pour accompagner les personnes impliquées".

Une enquête ouverte sur le départ de l'incendie

L'incendie se serait déclaré dans une cave de l'immeuble selon les informations du Progrès. La piste a été confirmée par le préfet délégué Fabrice Rozay qui a toutefois indiqué que la cause de l'incendie était encore inconnue : "L'incendie est parti du sous-sol et c'est là que les victimes ont été trouvées. Une enquête est engagée par le parquet la police scientifique et technique est sur place. Il est difficile à ce stade de connaître l'origine de l'incendie et ce qui justifie la présence de ces quatre personnes sur place". Une "enquête est ouverte" pour déterminer les causes du drame a indiqué la préfecture. "La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite", a ajouté le maire de Lyon, Grégory Doucet. Le préfet délégué, Fabrice Rosay, et le procureur sont sur place et pourraient prendre la parole dans la matinée.

"Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Je veux leur dire toute notre compassion" a déclaré l'édile saluant "la mobilisation rapide et exemplaire" des secours et des autorités. "Dès ce matin, le gymnase Mazenod a été ouvert pour accueillir et héberger les familles et riverains sinistrés. [...] La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite", a ajouté Grégory Doucet.