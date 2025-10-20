Tornade mortelle dans le Val-d'Oise : le bilan et les images spectaculaires

Une tempête a fait au moins un mort lundi 20 octobre dans le Val-d'Oise. Le bilan pourrait évoluer. Quatre personnes sont en urgence absolue.

Les images de la tempête qui a frappé le département du Val-d'Oise sont spectaculaires. La tornade a fait au moins un mort, selon un premier bilan. Mais celui-ci pourrait évoluer dans les heures qui viennent car pas moins de quatre personnes se trouvent actuellement en urgence absolue. Cinq autres seraient blessées, selon TF1. La tempête a frappé le secteur d'Ermont, Eaubonne et Franconville lundi 20 octobre en fin d'après-midi/début de soirée. Pas moins de trois grues ont été projetées au sol par la seule puissance du vent. L'une d'elles s'est notamment abattue sur l'institut médico-éducatif (IME) du Clos-Fleuri sur la commune d'Ermont, rapporte Le Parisien.

Alors que des rafales de vent brutales étaient annoncées, de nombreuses toitures ont été affectées. Les communes de Margency, Andilly, Cormeilles-en-Parisis et de Montmorency ont aussi été frappées par la tornade. L'événement climatique a commencé vers 17h45. Trois quarts d'heure plus tard, la préfecture du Val-d'Oise avait déjà ouvert un Centre opérationnel départemental, à savoir une cellule de crise qui permet de réunir Samu, pompiers et autres policiers et gendarmes. Des évacuations sont en cours font savoir les autorités locales. Il s'agit de faire sortir les gens présents dans les bâtiments touchés.

Le trafic fortement perturbé

"Tout était bloqué à gare du Nord", témoigne auprès du Parisien un francilien qui explique ne pas pouvoir rentrer chez lui et être coincé. La tempête a aussi affecté les transports en commun et le réseau routier. Des arbres sont tombés sur les voies de chemin de fer et sur les routes. Ainsi, sur le RER C et la ligne H du Transilien, "le trafic est interrompu entre Épinay-Villetaneuse et Ermont-Eaubonne dans les deux sens jusqu'à 20h en raison de mauvaises conditions météorologiques", indiquait de son côté la SNCF plus tôt dans la soirée. La chute d'un arbre sur la caténaire de Franconville était en cause.

D'autres arbres tombés sur les autoroutes A15 et A115 ont également entraîné de gros embouteillages. Enfin, plusieurs coupures de courant ont également été recensées à Ermont et Cormeilles-en-Parisis lundi.