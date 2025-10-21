Meurtre de Lola : des sms humiliants et des accusations nouvelles, le procès de Dahbia Benkired tourne au sordide

La troisième journée du procès de Dahbia Benkired, ce mardi 21 octobre, aura été riche en rebondissements avec l'audition notamment d'un ex de l'accusée, Mustapha M.

Le procès de Dahbia Benkired s'est poursuivi mardi 21 octobre devant la cour d'assises de Paris. Alors que l'accusée est jugée pour le "meurtre", le "viol" et des "actes de tortures et de barbarie" sur la jeune Lola Daviet, 12 ans, elle a accusé son ex, Mustapha M., d'être responsable de ce qu'elle avait fait à l'adolescente. Entendu à la barre, l'"enseignant" de 33 ans est revenu sur leur relation tumultueuse. Ils se sont connus alors qu'elle avait 18 ans et lui 24. "Elle était très belle, très joyeuse", s'est-il rappelé, avant de confier : "Je l'ai aimée."

Leur relation amoureuse s'est arrêtée une première fois. "Avec le temps et la différence d'âge, elle a voulu découvrir d'autres choses", a-t-il expliqué. Puis, ils ont retenté l'expérience, mais rien n'allait plus. Une amie de Mustapha M. a même qualifié leur relation de "toxique". Lui a particulièrement insisté ce mardi sur le changement de Dahbia Benkired après la mort de ses deux parents et le Covid, car après leur séparation, ils ont continué à se fréquenter. Sans domicile, Dahbia Benkired demandait régulièrement à Mustapha M. de l'héberger.

Spectaculaire revirement de Dahbia Benkired

Après la prise de parole de son ex-compagnon, Dahbia Benkired a soudainement déclaré être sortie le 14 octobre 2022 - jour du drame qui a coûté la vie à la jeune Lola - de la résidence rue Manin dans le 19e arrondissement avec comme objectif de se "venger" de Mustapha M. "Je voulais faire du mal à lui, pas à la petite Lola. J'ai jamais eu l'occasion de le dire", a-t-elle lâché.

"Il me faisait tellement de mal, que j'avais envie de me venger de lui. Mais j'ai fait tout ça sur la petite Lola. Alors qu'elle n'a rien fait", a-t-elle poursuivi, évoquant sa "haine" contre son ex-compagnon qui, selon elle, la forçait à avoir des pratiques sexuelles dégradantes. "Je l'aime beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'aime encore. Mais je voulais lui faire du mal. Je voulais ce qu'il voit un peu ce que je ressens. […] Il avait une arme chez lui, je pensais lui tirer dessus, pas le tuer." N'expliquant pas pourquoi elle s'en est finalement prise à la jeune Lola, Dahbia Benkired a reconnu avoir alors été "dans un état second".

Des SMS humiliants

Avant cette déclaration-choc, des SMS pour le moins humiliants échangés au cours du mois d'octobre 2022 entre les deux ex avaient été lus. Le 14 octobre, jour du drame, Dahbia Benkired et Mustapha M. s'étaient échangés plusieurs SMS particulièrement violents. "Réveille-toi sale merde", lui avait ainsi écrit Dahbia. Puis, à 12h17, elle avait balancé : "Je vais te montrer c'est quoi une Algérienne." Réponse de son interlocuteur, Mustapha M. : des émojis doigts d'honneur. "Dans ton cul", avait alors réagi l'accusée par SMS. Mustapha M. avait ensuite écrit à 14h42 un : "Suce, pute." Auquel Dahbia Benkired avait répondu quelques minutes plus tard : "Je te donne un rendez-vous après, j'ai un truc à faire." À noter que juste avant elle avait indiqué dans un message aller "faire un truc avec [s]es doigts".

Celui qui a nommé l'accusée "pute" dans son répertoire regrette aujourd'hui des "propos inacceptables" et n'hésite pas à parler de "taquinerie". Accusée par Dahbia Benkired de l'avoir prostituée, celui qui a reconnu avoir su qu'elle pratiquait des relations tarifées avec des hommes a nié et assuré de l'avoir "jamais" prostituée.

Enfin, lors de son passage à la barre ce mardi, Mustapha M. a raconté que Dahbia Benkired lui avait dit quelques jours avant son passage à l'acte : "Je vais tuer des gens." Questionné par le président sur son absence de réaction face à de tels propos, il a répondu : "Aujourd'hui, on est dans une cour d'assises, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais à l'époque, j'y prête plus attention que ça."