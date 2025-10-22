"Autant la tuer", au procès du meurtre de Lola, les confessions chocs de Dahbia Benkired

Au lendemain de ses nouvelles accusations contre son ex-petit ami, Dahbia Benkired s'est laissée aller à des confessions chocs.

Le procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre, de viol et d'actes de torture et de barbarie sur la jeune Lola, 12 ans, en 2022, s'est poursuivi ce mercredi 22 octobre. L'accusée a de nouveau été appelée à la barre où elle s'est laissée aller à quelques confessions pour le moins choquantes. Après la prise de parole de la mère de l'adolescente suivie de celle de son frère, une vidéo de la reconstitution des faits a été projetée. Questionnée sur son passage à l'acte, Dahbia Benkired a ensuite expliqué : "D'un coup dans ma tête, je me suis dit je vais faire du mal à quelqu'un et c'était pas Mouss…", en référence à son ex-compagnon Mustapha M. entendu la veille.

La veille, elle avait expliqué que le 14 octobre 2022, elle était sortie de la résidence rue Manin dans le 19e arrondissement avec comme objectif de se "venger" de Mustapha M. "Je voulais faire du mal à lui, pas à la petite Lola. J'ai jamais eu l'occasion de le dire", avait-elle révélé, ajoutant : "Il me faisait tellement de mal, que j'avais envie de me venger de lui. Mais j'ai fait tout ça sur la petite Lola. Alors qu'elle n'a rien fait."

"J'avais trop de haine en moi, j'avais envie de la mettre sur quelqu'un"

Interrogée sur la signification de ses mots "faire du mal à quelqu'un" ce mercredi, Dahbia Benkired a alors lâché : "Je savais pas que j'allais tuer quelqu'un. J'avais trop de haine en moi, j'avais envie de la mettre sur quelqu'un et sur la première personne que j'ai croisée. Je voulais lui faire ce que Mustapha me faisait à la sortie de la douche." Lola est alors passée par là. Dahbia Benkired explique avoir eu d'un coup envie de faire du mal à quelqu'un, y compris sexuellement parlant.

Dahbia Benkired explique avoir demandé de l'aide à l'adolescente pour "porter des valises" jusqu'à chez elle. Valises dans lesquelles il y avait des affaires à elle, explique-t-elle. Et l'accusée de lancer alors : "C'est pas que je voulais la tuer, mais je voulais faire du mal à quelqu'un. Et vu que je l'avais violée, je me suis dit autant la tuer." Selon Dahbia Benkired, Lola n'aurait pas eu de réaction à tout ce qu'elle lui a fait subir. Elle n'aurait ni tenté de fuir, ni eu peur, ni crié, ni pleuré.

"Je voyais que la personne ne réagissait pas, c'était comme si c'était un fantôme. Quand je l'ai scotchée, j'avais l'impression qu'elle était morte", explique Dahbia Benkired. Confiant faire des cauchemars tous les soirs de la scène, Dahbia Benkired a conclu : "Pour moi vu qu'elle n'a pas dit non, elle a dit oui en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. [...] Vous voulez que je vous dise quoi ? Moi je dis que la vérité."