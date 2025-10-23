Verdict du procès du meurtre de Lola : prison à perpétuité pour Dahbia Benkired ?

Jugée devant la cour d'assises de Paris depuis le 17 octobre dernier, Dahbia Benkired, accusée du meurtre, du viol et de torture sur la petite Lola, dont le corps a été retrouvé dans une malle le 14 octobre 2022, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cette dernière a en effet été déclarée pénalement responsable de ses actes par trois experts psychiatres.

La fin du procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre, de viol et de torture sur la petite Lola, 12 ans, approche. Ce jeudi 23 octobre se tenait en effet le cinquième et avant-dernier jour d'audience, lors duquel plusieurs psychiatres sont venus témoigner à la barre pour livrer leur analyse dans la matinée, tandis que les plaidoiries des parties civiles se sont déroulées dans l'après-midi. La journée du vendredi 24 octobre sera quant à elle consacrée aux réquisitions, à la plaidoirie de la défense ainsi qu'au verdict de la cour, rapporte TF1 info.

Ouvert le 17 octobre devant la cour d'assises de Paris, le procès de Dahbia Benkired doit permettre de faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à la mort de Lola, une enfant âgée de 12 ans, dont le corps a été retrouvé sans vie dans une malle en plastique le 14 octobre 2022, quelques heures seulement après sa disparition. Ligotée et recroquevillée, la petite présentait plusieurs plaies importantes, notamment au niveau de la gorge. Les chiffres "zéro" et "un" étaient également inscrits sous ses pieds, et sa tête recouverte de ruban adhésif.

Un récit glaçant lors de ses auditions

Tout au long de son procès, Dahbia Benkired a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées pour expliquer son terrible geste. Si, dès les premières auditions, l'accusée a exprimé ses regrets, cette dernière a également tenu à rejeter la faute de son passage à l'acte sur son ex-petit ami, Mustapha. "Je voulais simplement faire du mal à Mustapha et je me suis vengé sur la petite. C'était une personne plus faible que moi, je ne l'ai pas choisie, c'est venu comme ça d'un coup. Mais j'avais rien contre elle", a-t-elle ainsi expliqué depuis son box. Et d'ajouter : "J'ai fait n'importe quoi et je le regrette." Détaillant également dans un récit glaçant, parfois incohérent, les sévices qu'elle a fait subir à la petite fille, Dahbia Benkired a notamment expliqué qu'elle ne voulait pas la tuer, mais seulement "faire du mal à quelqu'un". "Mais vu que je l'avais violée, autant la tuer", a-t-elle encore expliqué.

Restée digne durant les différentes audiences, la famille de Lola, et notamment sa mère Delphine, a craqué devant la cour d'assises de Paris après avoir livré un témoignage bouleversant. Évoquant, d'une voix tremblante, sa fille comme "une jeune fille sociale, aimante, heureuse de vivre, naïve, toujours prête à aider son prochain", cette dernière, face aux jurés, a toutefois tenu à s'adresser lors du procès directement à l'accusée. "Qui aurait pu imaginer ce qu'il s'est passé quand Lola a croisé ce monstre, cette chose", a-t-elle déclaré avant de demander à la justice de prononcer "rien d'autre que la perpétuité" à l'encontre de Dahbia Benkired, rapporte La République du Centre. Expliquant que son mari et père de Lola était "mort de chagrin", la mère de la jeune fille, combattante, a encore déclaré : "Cette chose ne nous enlèvera pas l'amour de notre famille. Je demande à la justice de faire le nécessaire pour que cette chose soit enfermée toute sa vie."

Aucun trouble psychique pour les experts

Considérée comme pénalement responsable de ses actes après le passage à la barre de trois experts psychiatres qui ont fait savoir que l'accusée ne souffrait pas de "trouble psychique qui aurait aboli ou altéré son discernement", cette dernière peut donc être jugée et condamnée. En effet, les médecins ont conclu qu'il n'existait aucune "pathologie psychiatrique" ni d'éléments en lien avec la psychose, de trouble anxieux ou de trouble de l'humeur permettant de la déclarer comme irresponsable de ses actes, rapporte RTL. Alors que le verdict est attendu dans les prochaines heures, vendredi 24 octobre, Dahbia Benkired encourt la réclusion criminelle à perpétuité.