Affaire Grégory : "c'est du charabia", les éléments contre Jacqueline Jacob décrédibilisés par son avocat

Les dernières expertises stylométriques attribuant à Jacqueline Jacob trois courriers anonymes, dont lettre du 16 octobre 1984 revendiquant le crime du petit Grégory, ont été fustigées par l'un des avocats de l'octogénaire.

Soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille Villemin pendant des années, Jacqueline Jacob, grand-tante du petit Grégory, aujourd'hui âgée de 81 ans, est interrogée à partir de 10 heures à la cour d'appel de Dijon ce vendredi 24 octobre. À l'issue de son interrogatoire, si les juges estiment que les charges pesant à son encontre sont suffisantes, elle pourrait être mise en examen pour "association de malfaiteurs criminelle".

Pour rappel, le 16 octobre 1984, le petit garçon de 4 ans avait été enlevé alors qu'il jouait devant la maison de ses parents. Il avait ensuite été retrouvé ligoté, noyé dans la Vologne tandis qu'un courrier anonyme revendiquait le meurtre. La grand-tante est soupçonnée d'être l'un des corbeaux - il y en aurait cinq selon une expertise - qui ont menacé pendant des années la famille Villemin. Elle aurait également revendiqué le crime, selon les juges enquêteurs.

Rapidement après la disparition de son enfant, le couple Villemin a reçu plusieurs lettres et coups de fil anonymes menaçants. À ce jour, le ou les auteurs du meurtre n'ont pas été identifiés. Selon l'arrêt du 18 juin dernier ordonnant l'interrogatoire de Jacqueline Jacob, et que l'AFP a pu consulter, des expertises graphologiques datant de 2017, puis stylométriques entre 2021 et 2023 attribuent à Jacqueline Jacob trois courriers anonymes de 1983, dont celui du 4 mars qui menace directement les Villemin. D'après la stylométrie, elle pourrait aussi être à l'origine de la fameuse lettre du 16 octobre 1984 revendiquant le crime, tout comme de l'appel anonyme de revendication passé le même jour.

Les conclusions "d'un zinzin suisse qui se dit expert en stylométrie"

Ces dernières expertises ont été fustigées par l'un des avocats de Jacqueline Jacob. "On est chez les dingues. Sur des lettres de deux lignes, quatre lignes, en écriture capitale, écrites par des personnes qui sont de toute façon, toutes nées dans la même vallée, qui ont toutes eu peu ou prou les mêmes enseignants, qui ont travaillé dans les mêmes entreprises, qu'est-ce que vous voulez en tirer ?", s'agace Stéphane Giuranna, au micro de ICI Meurthe-et-Moselle et Vosges, ce vendredi 24 octobre.

Il déplore également l'attitude du président de chambre d'instruction qui, selon lui, "décide tout seul (...) alors même que le parquet est opposé à une mise en examen, estimant qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Nous la contesterons et elle sera de nouveau annulée", prévient-il. D'après lui, ces expertises émanent "d'un zinzin suisse qui se dit expert en stylométrie". "Je n'appelle même pas ça une expertise, c'est du charabia. On a une start-up familiale qui se fait sa pub sur le dos de l'affaire Grégory et qui est contestée par tout le reste. Les graphologues, ils disent que ce n'est pas Jaqueline Jacob qui a écrit la lettre du 16 octobre 1984. Alors on fait quoi ?", demande l'avocat.

Pour France Info, un autre avocat de Jacqueline Jacob dénonce l'acharnement de la justice vis-à-vis de sa cliente : "Elle est vraiment épuisée et elle le vit très très mal. Sur le fond, elle continue à me dire qu'elle n'y est absolument pour rien dans ce dossier, qu'elle n'a écrit aucun courrier en tant que corbeau et qu'elle n'a évidemment passé aucun coup de fil. Ce que semble d'ailleurs confirmer le dossier", dit Frédéric Berna. "Il ne faut pas refermer ce dossier (...) Soyons collectivement sages, attendons les progrès de la science", conclut de son côté Stéphane Giuranna.