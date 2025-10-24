Seulement douze personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité en France, voici pourquoi

Dahbia Benkired, accusé du meurtre de Lola, vient d'être condamnée à la prison à perpétuité incompressible ce vendredi 24 octobre. Cette peine, extrêmement rare, avait seulement été prononcée pour douze personnes en France auparavant et uniquement des hommes.

Instaurée en 1994, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible est la sanction la plus lourde prévue par le Code pénal français. Elle est aussi celle qui est le moins souvent prononcée. Lorsque la justice retient cette condamnation contre un individu, tout aménagement de peine est presque impossible. Une condamnation à la prison à perpétuité s'accompagne systématiquement d'une peine de sûreté de 18 ans pendant laquelle aucune demande de libération ne peut être formulée. Cette période de sûreté peut être portée à 20, 22 ou 30 ans sur décision de la cour d'assises. Mais cette durée est automatiquement portée à 30 ans lorsque la peine est incompressible.

La condamnation à la peine maximale n'avait été prononcée que douze fois par la justice française. Ce vendredi 24 octobre, Dahbia Benkired, accusée du meurtre, du viol et de la torture de Lola - une adolescente de 12 ans retrouvée morte en octobre 2022 -, est devenue la treizième personne condamnée à la prison à perpétuité. Elle est la première femme condamnée à une telle peine en France. Les faits qui lui sont reprochés sont exactement ceux pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité a été initialement pensée.

Une peine initialement réservée aux meurtres aggravés de mineurs...

Quatre des personnes ayant été condamnées à la prison à perpétuité sont des tueurs pédophiles. Parmi eux, on trouve Michel Fourniret, condamné à la "perpétuité réelle" en mai 2008 pour le meurtre de sept femmes. L'homme a de nouveau écopé de la même sanction dix ans plus tard. Il est mort en prison en 2021, à l'âge de 79 ans, en emportant avec lui des secrets sur le reste de son parcours criminel.

Autre condamné à la peine maximale : Yannick Luende Bothelo, en novembre 2016, pour l'assassinat et le viol de Marion, 14 ans. La jeune fille avait été frappée de 68 coups de couteau. Le tueur a assuré avoir entendu des voix avant le meurtre de l'adolescente. La cour d'assises a estimé qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement, mais n'a pas accordé une diminution de peine prévue par la loi. D'après la liste de Cnews, on peut aussi citer Nicolas Blondiau condamné en 2013 pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une enfant de 8 ans, ou Pierre Bodein, surnommé "Pierrot le fou", et reconnu définitivement coupable de trois meurtres et de séquestrations datant de 2004.

La majorité des condamnés sont des terroristes

La réclusion criminelle à perpétuité a toutefois été étendue aux meurtres ou aux tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique en 2011. Et après la série d'attentats qui a frappé la France en 2015, elle a été élargie aux crimes terroristes, en juin 2016. La plupart des personnes condamnées à cette peine le sont d'ailleurs pour des attentats.

Plusieurs terroristes font partie de ce cercle très fermé, dont cinq impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris : Salah Abdeslam, membre du commando condamné en juin 2022 ; Jean-Michel et Fabien Clain, voix françaises de Daesh impliqués dans les attentats ; Omar Darif, artificier de la cellule terroriste des mêmes attentats ; Oussama Atar, un djihadiste belgo-marocain commanditaire des attentats de 2015. Les quatre derniers ont été condamnés en leur absence et sont tous présumés morts.

On peut aussi citer Obeida Aref Dibo, un dignitaire de Daesh accusé d'avoir facilité l'entrée de commandos en Europe. Ou encore Brahim Aouissaoui, condamné après avoir été reconnu coupable des assassinats de trois personnes et de tentatives d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste dans la basilique de Nice, le 29 octobre 2020. La cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné fin février à la prison à perpétuité incompressible pour sa "violence absolue", son absence de "volonté de réinsertion ou d'amendement" et par sa "dangerosité".

Le dernier individu ayant été condamné à la plus lourde peine du droit français est Michaël Chiolo, principal accusé l'attaque au couteau contre deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, survenue le 5 mars 2019. Le coupable a pleinement revendiqué son acte, le justifiant par son engagement djihadiste et son ressentiment envers l'administration pénitentiaire. En juillet dernier, la cour d'assises spéciale de Paris l'a condamnée à "la perpétuité réelle".