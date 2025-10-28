Brigitte Macron : la demande outrancière des prévenus pour mettre fin aux rumeurs transphobes

Les prévenus du procès sur le cyberharcèlement de Brigitte Macron ont évoqué lundi l'humour pour justifier le fait d'avoir alimenté colporté les fausses informations selon lesquelles la Première dame serait née homme. Ils estiment que Brigitte Macron aurait pu facilement mettre fin aux rumeurs.

En direct

12:06 - Le couple Macron "remet une pièce dans la machine" Comme d'autres prévenus, Aurélien Poirson-Atlan se considère comme une victime de l'affaire et d'un "cyberharcèlement inversé" pour ses messages à l'encontre de Brigitte Macron. Il estime que les personnalités publiques doivent être ouvert à la critique et assure que "si demain, [il était] marié avec la future Présidente de la République, [il] accepterai[t] la critique". Il ajoute que le couple Macron "remet une pièce dans la machine" et alimente la polémique autour des rumeurs de transidentité en attaquant en justice, surtout "lorsqu'on connaît le bistrot numérique" que sont les réseaux sociaux.

12:02 - La justification alambiquée de l'auteur de Zoé Sagan sur les rumeurs contre Brigitte Macron Le prévenu Aurélien Poirson-Atlan semble effectuer une dissociation entre sa personne et le personnage de "Zoé Sagan" au nom de qui ont été écrites les insultes à l'égard de Brigitte Macron. Il explique que les messages de Zoé Sagan sont le fruit de "l'intelligence artificielle" qu'il aurait nourrie des fausses informations sur la Première dame. Il assure au président "relire" et "valider" les messages qu'il poste au nom de son personnage, mais ne pas forcément les "cautionner". Il ajoute que Zoé Sagan est une oeuvre "d'infofiction" qui "traite de tous les sujets d'actualité."

11:33 - Le prévenu "Zoé Sagan" nie le harcèlement et évoque un droit à la satire C'est maintenant Aurélien Poirson-Atlan, prévenu connu pour être le propriétaire du compte "Zoé Sagan" sur les réseaux qui est à la barre. Accusé d'avoir pris part au harcèlement de Brigitte Macron, il indique ne pas avoir "l'impression d'avoir fait preuve de cyberharcèlement" et s'estime comme "un satiriste" qui ne peut et ne doit pas être "privé de sa liberté". Avec son compte sur les réseaux sociaux, il explique avoir un rôle de média satirique à l'instar du Gorafi et avoir un "coup d'avance" rapporte le journaliste Victor Mottin, notamment en recourant à l'intelligence artificielle dont il estime être un "éditeur". Concernant ses relations avec la sphère complotiste, il regrette d'être considéré comme tel ou d'être associé à des personnalités influente du milieu comme l'antisémite Alain Soral alors que "son grand-père à libérer les camps" et affirme n'avoir jamais rencontré Xavier Poussard, auteur du livre "Devenir Brigitte". Il se décrit comme une personne plutôt de gauche prenant exemple sur Juan Branco.

11:06 - Des messages postés "sans réfléchir" et sans vérifier l'information Le prévenu Jean-Luc M. justifie ses messages par des réactions "à chaud" et reconnaît reposter des messages parfois "sans réfléchir" et sans vérifier les informations. Il dit par exemple avoir pu diffuser une photo truquée de Brigitte Macron. S'il ne conçoit pas ses messages comme du harcèlement, il reconnaît qu'il n'aurait pas partagé de tels propos sur un membre de sa famille.

10:51 - L'audience reprend avec un nouveau prévenu à la barre Le procès pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron a repris ce matin. Un nouveau prévenu, Jean-Luc M., est entendu pour ses propos injurieux et graveleux que la Première dame. Cet homme qui est adjoint au maire d'une commune de Saône-et-Loire, ne "conçoit pas" être responsable de "harcèlement" rapporte le journaliste Victor Mottin. Il évoque des "ragots" et des "plaisanteries de mauvais goût" et utilise lui aussi l'excuse de l'humour, de "l'esprit Charlie" et d'opinions partagées spontanément. Interrogé sur sa fonction d'élu, il estime que ses propos ne sont "pas forcément incompatible et antinomique" avec les valeurs de la République. Enfin, il dément toute "intention de nuire". Parmi les propos de Jean-Luc M. des commentaires sur le sexe et la sexualité de Brigitte Macron qu'il décrit comme "monté [sic] comme un cheval". Il qualifie aussi la Première dame de "vieux pédo" et de "pédophile" pour sa relation avec Emmanuel Macron. "First lady boy", "vieux singe" ou "monstre d'orgueil" sont d'autres insultes utilisées. Il alimente aussi la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait son frère Jean-Michel Trogneux ayant changer de genre.

10:04 - La fille de Brigitte Macron doit s'exprimer ce mardi Brigitte Macron, absente du procès hier, ne devrait pas être présente ce matin non plus. Elle ne peut donc pas s'exprimer en tant que victimes. Mais une de ses proches, sa fille Tiphaine Auzière, doit prendre la parole durant l'audience ce mardi. Elle devrait exposer le point de vue de sa mère et évoquer tous les désagréments et les souffrances que les fausses informations sur une prétendue transidentité ont causé à sa famille.

09:53 - Les prévenus se disent victimes d'une affaire "disproportionnée" Parmi les prévenus au procès du cyberharcèlement contre Brigitte Macron, plusieurs ont dit ne pas comprendre le fait d'être tenus en partie responsable dans cette affaire. Ils estiment que Brigitte Macron n'est pas une victime de leurs messages postés sur les réseaux puisqu'il y a peu de chances pour qu'elle les ait lus, selon eux. Et quand bien même d'après Jérôme A : "Monsieur et Madame Macron, ils savent qu'il y a des millions de tweets journaliers qui les critiquent, ils ne peuvent pas être choqués par ça", estime à son tour Jérôme A. Certains mis en cause vont jusqu'à s'estimer davantage victime que la Première dame. "Il y a une disproportion entre ce qu'il s'est passé et ce que j'ai vécu. C'est une expérience que je ne souhaite à personne", a déclaré Jean-Christophe D, fragile. Même chose pour Delphine J., plus connue sous le pseudo d'Amandine Roy, qui dépeint une situation compliquée depuis le début de l'affaire et une forme de harcèlement à son encontre. "Chacun a le droit à sa vie privée. Mais on ne peut pas faire comme si on n'avait pas devant nous une justiciable qui avait utilisé à outrance les médias, en leur vendant l'intimité de son couple afin d'en obtenir un avantage politique", a renchérit Me Luc Brossollet, l'avocat d'un prévenu.