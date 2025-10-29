Nicolas Sarkozy en prison : des privilèges et des astuces pour éviter "la gamelle"

Nicolas Sarkozy avait annoncé ne vouloir "aucun traitement de faveur", toutefois, l'ex-chef de l'Etat bénéficie de plusieurs privilèges à la prison de la Santé, depuis le premier jour de son incarcération.

Condamné à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé depuis le 21 octobre dernier. C'est la première fois qu'un ex-président de la République est officiellement en prison en France. Pourtant, si ses avocats assuraient la semaine dernière qu'"aucun traitement de faveur" ne serait accordé à l'ancien chef de l'Etat, dans les faits, ce dernier bénéficie de certains avantages.

Nicolas Sarkozy a notamment trouvé certains stratagèmes et astuces pour éviter "la gamelle". En effet, selon une information de RTL, il n'apprécierait pas vraiment les repas servis par les surveillants pénitentiaires. Voilà pourquoi, sa femme, Carla Bruni Sarkozy, lui apporte des sandwiches depuis son premier jour d'incarcération. S'il commande ses repas sur une liste fournie par la prison, comme les autres détenus, il ne les consomme pas forcément.

Quatre cellules pour Nicolas Sarkozy, dont deux vides

En outre, Nicolas Sarkozy a aussi acheté du thon à l'huile et des yaourts pour compléter les repas servis, ainsi qu'un petit balai afin d'entretenir lui-même son espace de détention, d'après Paris Match. Ce n'est pas tout. Comme pour tout autre détenu qui n'est pas condamné définitivement - Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation - au moins trois parloirs par semaine sont autorisés. "Mais dans les faits, selon plusieurs sources au sein de la prison, aucun autre détenu n'en a plus de trois", en raison de la surpopulation carcérale, précise RTL. De son côté, Nicolas Sarkozy peut voir jusqu'à quatre fois sa famille par semaine. Un petit avantage supplémentaire pour l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine.

De plus, les parloirs de Nicolas Sarkozy durent plus longtemps qu'un détenu "classique". RTL révèle que l'ancien président "resterait une bonne heure à chaque visite" au parloir, contre les 45 minutes autorisées en règle générale. Enfin, pas moins de quatre cellules sont dédiées à Nicolas Sarkozy, alors que certains détenus se partagent les mêmes 11 m² à trois.

"Sur les quinze cellules du quartier d'isolement, quatre sont dédiées à l'ancien président : la sienne, celle d'à côté pour les policiers chargés de sa sécurité ainsi que deux cellules vides de part et d'autre, afin qu'il n'ait vraiment aucun voisin", conclut le média. Il est le seul détenu de la maison d'arrêt de la Santé à bénéficier d'un tel dispositif.