Bobigny : deux policiers suspectés de viol, ce que l'on sait

Deux policiers du dépôt du tribunal de Bobigny sont accusés de viols. L'accusatrice dit avoir été victime des fonctionnaires dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'elle était déférée devant l'instance judiciaire.

Accusés de viols, deux policiers du dépôt du tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ont été placés en garde à vue. Une jeune femme a déclaré avoir été victime de ces fonctionnaires dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre, alors qu'elle était déférée au parquet de Bobigny, indique le procureur Éric Mathais dans un communiqué publié ce jeudi 30 octobre.

Le magistrat a précisé que la jeune femme, qui a fait le signalement mercredi en fin de journée, dit "avoir fait l'objet de deux viols". Il n'a pas souhaité faire d'autres commentaires, se contentant d'indiquer que "les investigations sont en cours". Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "viols par personnes abusant de l'autorité que lui confèrent leurs fonctions" et confiée à l'inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices.

La jeune femme qui accuse les policiers est âgée de 26 ans et était, au moment des faits qu'elle dénonce, déférée "pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales" concernant son enfant a ajoute le procureur. Selon une source proche du dossier citée par Le Parisien, les deux fonctionnaires placés en garde à vue ne sont "pas policiers depuis longtemps". Ils sont âgées de 23 et 35 ans.

"À la suite de ce signalement, j'ai immédiatement suspendu de leurs fonctions les deux policiers affectés au dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny après que ceux-ci ont été mis en cause pour des faits de viol présumés sur une personne déférée", a indiqué le nouveau préfet de police de Paris, Dominique Faure, ce jeudi.