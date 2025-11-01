Les deux policiers accusés de viols à Bobigny sont mis en examen

Une jeune femme a accusé deux policiers de viols dans le dépôt du tribunal de Bobigny. Après leur garde à vue, ils ont tous les deux été mis en examen.

Deux policiers mis en examen pour viol aggravé au tribunal de Bobigny. Mercredi 29 octobre, une femme avait dénoncé deux viols commis au dépôt du tribunal de Bobigny, dans la nuit du 28 au 29 octobre. Les deux fonctionnaires ont été placés en garde à vue, selon la procédure dans ce type d'affaire, et ont reconnu les rapports sexuels, mais ils assurent qu'ils étaient consentis.

À la fin de leur garde à vue, l'un d'eux a été mis en examen pour viol aggravé, ce samedi 1er novembre, selon son avocat à nos confrères de BFMTV. Il a été placé en détention provisoire. Me Xavier Nogueras, le conseil du policier de 35 ans, explique qu'il s'agit d'un fonctionnaire qui "a huit ans d'expérience", "aguerri, expérimenté, passionné par son métier". Le deuxième policier, âgé de 23 ans, a aussi été mis en examen, samedi 1er novembre dans l'après-midi.

Une vidéo au cœur de l'enquête

Selon une information du Parisien, une vidéo de la scène, sans le son, a été retrouvée dans le téléphone de l'un des deux policiers.

Pour le ministre de l'Intérieur, ce sont "des agissements extraordinairement graves et inacceptables", s'ils sont avérés, avait-il dit après les révélations de la victime présumée. "Si l'enquête en cours conclut que des faits criminels ont été commis, et que l'honneur des policiers a été sali, il va de soi que des sanctions seront prises", a poursuivi Laurent Nuñez.

Les deux policiers encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour "viol par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction".