Étudiant tué par un chauffard à Lille : ce que le suspect a dit à la police avant d'aller en prison

Rattrapé peu après l'accident qui a coûté la vie au jeune Mathis, le suspect a été placé en détention provisoire.

Deux jours après le drame qui a coûté la vie à un étudiant à Lille, le parquet a fait un point sur l'affaire ce lundi 3 novembre. Dans un communiqué, il est revenu sur la mort de Mathis, percuté samedi 1er novembre au matin, sur les coups de 5 heures, sur le boulevard de la Liberté, au niveau de la place de la République de Lille. En cause, une voiture qui roulait à vive allure et qui a littéralement projeté l'étudiant contre un arbre. Le jeune homme, qui aurait dû fêter ses 20 ans ce mercredi, est décédé sur le coup, avant même l'arrivée des pompiers.

Le conducteur du véhicule est un homme âgé de 31 ans. Il "avait des antécédents, c'est ce qu'on appelle un individu connu" des services de police, a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu à Lille ce lundi. Et de déplorer : "Il a refusé de s'arrêter purement et simplement à deux reprises avant de percuter extrêmement violemment le jeune Mathis à pleine vitesse."

"L'intéressé n'a pas reconnu les faits"

Samedi matin, le chauffard a rapidement été pris en chasse par les forces de l'ordre qui ont fini par le rattraper. Arrêté quelques minutes seulement après l'accident, l'homme a tenté de prendre la fuite à pied. En garde à vue, le suspect n'a toutefois "pas reconnu les faits", a révélé le parquet de Lille.

Le trentenaire a néanmoins été mis en examen pour homicide routier commis avec au moins deux circonstances aggravantes et refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police. À noter que du protoxyde d'azote a été retrouvé dans sa voiture, une berline noire. Le suspect est soupçonné d'en avoir consommé avant de prendre le volant, rapportait lundi soir une source policière à BFMTV. En revanche, le chauffard a été testé négatif à l'alcool. Le trentenaire a été placé en détention provisoire.