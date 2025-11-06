Sainte-Soline : ces consignes dangereuses ont été données aux gendarmes, même le ministre de l'Intérieur s'indigne

Des vidéos prises par les caméras-piétons des gendarmes déployés lors de la violente représsion de la manifestation de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en mars 2023 démontrent que des tirs et actions non réglementaires ont été ordonnés.

La preuve en images des violences policières perpétrées à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Médiapart et Libération ont révélé, ce mercredi 5 novembre, des vidéos inédites des affrontements qui avaient opposé des milliers de manifestants mobilisés contre l'installation de la méga-bassine de Sainte-Soline, dans le Deux-Sèvres, à près de 3000 gendarmes. La mobilisation, organisée par Les Soulèvements de la Terre, le collectif Bassines non merci et la Confédération paysanne et maintenue malgré l'interdiction de la préfecture, s'était soldée par des violences inouïes entre les deux camps faisant 200 blessés, dont 40 graves, dans les rangs des manifestants et 45 blessés dans ceux de la gendarmerie.

Si les forces de l'ordre avaient subi des violences, visées par des cocktails molotov, des tirs de mortier et des pavés en grande quantité, elles avaient également été accusées de violences disproportionnées et mettant en danger de mort les manifestants. Deux activistes avaient d'ailleurs été placées dans le coma pendant plusieurs semaines après les affrontements. Des accusations corroborées par les images issues des caméras-piétons placées sur la poitrine des gendarmes et diffusées par Médiapart.

Ces images ont été saisies par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) dans le cadre d'une enquête préliminaire pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et non-assistance à personne en danger ouverte par le parquet de Rennes, compétent en matière militaire, après les affrontements de Sainte-Soline. Elles montrent des gendarmes procédant à des "tirs tendus" de lance-grenades, normalement interdits, sur ordre direct de leur hiérarchie, multipliant les frappes parfois sans discernement et se réjouissant ou s'amusant des dégâts infligés aux manifestants.

Des tir tendus ordonnés dans plus de la moitié des escadrons

Les enquêteurs ont relevé "la consommation de 5 015 grenades lacrymogènes, de 89 grenades de désencerclement GENL, de 40 grenades assourdissantes ASSR et 81 munitions de LBD 40" par la gendarmerie lors des affrontements de Sainte-Soline. Et de nombreux tirs de LBD, un lanceur de grenades, n'ont pas respecté les règles de déontologie.

En raison de la dangerosité des munitions qui peuvent devenir mortelles si elles touchent une cible à pleine vitesse, les tirs de LBD doivent toujours se faire en cloche avec un canon orienté à 45 degrés vers le ciel. Aucun tir à l'horizontal, appelé "tir tendu" n'est autorisé. Pourtant, les images ces caméras-piétons prouvent que des ordres directs concernant la réalisation de tirs tendus ont été donnés aux gendarmes par leur hiérarchie à Sainte-Soline. Médiapart souligne des ordres émanant de gradés dans 9 escadrons sur les 15 qui étaient déployés. "Tendu, tendu, tendu", "vous balancez un tendu s'il le faut", "faites-moi du tendu on s'en branle", "on baisse le cougar [canon] les gars, on les nique là, allez" peut-on entendre sur les extraits. Les ordres ont été donnés avec l'autorisation de la préfecture selon les déclarations d'un gendarme sur un extrait : "On a l'autorisation de tout et dès qu'ils avancent de 5 mètres, on peut tirer".

"Un vrai kiff" : les propos choquants de certains gendarmes

Outre les tirs réalisés dans des conditions contraires aux règles, le comportement de certains membres de la gendarmerie sont dénoncées. Plusieurs agents expriment de l'enthousiasme à procéder à autant de tirs et à blesser "l'adversaire". "Je m'attendais à ce que ça soit bien mais pas autant", lance un militaire dans les vidéos. D'autres abondent : "on n'a jamais autant tiré de notre life", "un vrai kiff", ou encore "je suis au nirvana, là, on est sur l'Everest de la mobile".

Certains gendarmes mobilisés éprouvent même une "volonté" de blesser et une "satisfaction" après les tirs selon Médiapart et Libération : "Je compte plus les mecs qu'on a éborgnés", "une grenade de désencerclement dans les couilles, ça fait dégager du monde, hein", "t'en crèves deux-trois, ça calme les autres", "il l'a prise en pleine tête, cheh" entend-on parmi les commentaires. Certains vont jusqu'à dit qu'il "faut les tuer" en parlant des manifestants.

Une enquête administrative exigée par le ministère

Les images mises"à la disposition exclusive de la justice, dans le cadre d'enquêtes judiciaires toujours en cours" par la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) devaient permettre l'identification des agents responsables de tirs ayant fait des blessés graves après le dépôt de plusieurs plaintes. Mais aucun gendarme n'a été identifié, et aucun n'a été interrogé sur le contenu des images rapporte Médiapart. A ce sujet, la DGGN a indiqué qu'il "ne revient pas à la gendarmerie de les commenter".

Le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, qui est en charge de l'enquête a expliqué à Médiapart que "si ces images révélaient d'autres infractions pénales que celles dont il était saisi, la procédure prévoit que le service d'enquête en informe le parquet", ajoutant que ce "n'a pas été le cas". Toutefois, le parquet a précisé que si "ces images révélaient des comportements qui, sans constituer d'infraction pénale, relèvent de manquements aux obligations des militaires de la gendarmerie, cela relèverait de la procédure administrative, pour laquelle le parquet n'est pas compétent". Si aucune procédure de ce type n'avait été ouverte jusqu'à présent, le ministre de Laurent Nuñez "a demandé au directeur général de la gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête administrative" concernant les agissements de certains agents le 25 mars 2023 à Sainte-Soline, a fait savoir son entourage à l'AFP le jeudi 6 novembre.