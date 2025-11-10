Incendie à Rillieux-la-pape : les images du clip de rap qui a déclenché le sinistre

A Rillieux-la-Pape, commune située près de Lyon, le tournage d'un clip de rap a mal tourné a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre et un tir de mortier a mis le feu à un immeuble d'habitation.

Un tournage de clip illégal qui donne lieu à un incendie dans un immeuble. A Rillieux-la-Pape, une commune située non loin de Lyon dans le département du Rhône, un immeuble de cinq étages a été ravagé par un incendie causé par un tir de mortier d'artifice dans l'après-midi du samedi 8 novembre. C'est un groupe d'individus masqués, qui réalisait un clip de rap sans autorisation, qui est à l'origine du feu. Le groupe ne visait pas l'immeuble, mais les forces de police appelées par les riverains et stationnées en périphérie du tournage.

Les images des caméras de vidéosurveillance de la ville consultées par BFMTV confirment le déroulé des faits. Le vidéos montrent un groupe de jeunes avec le visage masqué tour à tour habillés en noir ou d'une combinaison blanche devant des halls d'immeuble. Ils sont équipés de mortier d'artifice durant le tournage du clip. Mais c'est peu après 15 heures que la situation dégénère lorsque le groupe s'en prend à l'équipage de police en stationnement. Les individus visent les policiers avec des tirs de mortier, dont l'un a fini sa course dans l'immeuble, entraînant un incendie dans un appartement du premier étage.

Alors que de premières versions mettaient en cause l'intervention des policiers, les images de vidéosurveillance et le témoignage d'Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape, mettent en évidence la responsabilité des rappeurs amateurs. Au micro de Franceinfo, l'édile a assuré que les policiers, après avoir été appelés par des habitants inquiets, "se sont mis en statique et en périphérie du clip de rap pour faire en sore qu'il n'y ait pas de débordements".

"Les policiers sont en retrait, le clip s'arrête, les individus traversent la rue, font dos aux policiers pour allumer leurs mortiers et se retournent pour tirer sur les agents", décrit le maire assurant s'appuyer sur les images de la ville, celles des caméras embarquées des policiers, mais aussi sur les images filmées par des témoins. Les policiers pris pour cible ont réagi en envoyant des gaz lacrymogènes pour disperser le groupe, mais les tirs ont eu le temps de déclencher un incendie dans l'immeuble situé à proximité.

39 personnes sinistrées, mais aucun blessé

Les secours sont intervenus après le déclenchement de l'incendie avec environ 70 pompiers. Les secours ont également été la cible de projectiles, mais ont pu procéder à l'évacuation de l'immeuble. Les habitants sinistrés ont été accueillis dans un gymnase en attendant leur relogement ou bien la réintégration de leur logement, selon la préfecture.

Cinq appartements de l'immeuble ont été touchés et au moins trois sont désormais inhabitables. Heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime selon les autorités. "C'est un miracle" qu'il n'y ait pas eu de mort a souligné Alexandre Vincendet. Reste que 39 personnes, dont des femmes, des enfants et des bébés doivent être relogées a-t-il précisé. "Certains habitants ont pu être relogés chez des proches, d'autres sont logés par la vile", mais tous "bénéficieront du soutien et de l'accompagnement de la ville autant qu'il est possible de le faire et le plus longtemps possible" a promis l'édile.

Fabienne Buccio, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a dénoncé "avec les mots les plus forts ces actes criminels […] qui ont mis en danger la vie des habitants de Rillieux-la-Pape". Elle a également apporté "son soutien aux policiers nationaux et sapeurs-pompiers entravés dans leurs actions de secours et de protection de nos concitoyens".