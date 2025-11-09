Concert israélien à la Philharmonie : ouverture d'une information judiciaire par le parquet, une mise en examen prononcée

Une personne a été mise en examen ce dimanche 9 novembre à la suite du concert de l'orchestre philharmonique d'Israël à Paris qui a été perturbé ce jeudi dans l'objectif d'interrompre le concert.

Après les perturbations occasionnées lors de la tenue du concert de l'orchestre philharmonique d'Israël à Paris ce jeudi 6 novembre, causées selon la Philharmonie de Paris pour interrompre le concert, quatre personnes avaient été interpellées. L'une d'entre elles a été mise en examen ce dimanche, selon une information de BFMTV.

Le média a aussi appris auprès d'une source judiciaire que les trois autres personnes qui avaient été interpellées étaient en cours de présentation devant un juge d'instruction. De plus, le parquet de Paris a ouvert ce matin une information judiciaire, notamment pour mise en danger d'autrui, sur les faits qui se sont déroulés à la Philharmonie jeudi.

Interdiction de paraître à Paris

Le parquet de Paris a aussi requis pour les quatre personnes leur mise en examen et leur placement sous contrôle judiciaire. Ils comportent en outre des interdictions de paraître à Paris et aux abords et dans les salles de spectacle.

L'information judiciaire a été ouverte pour des faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d'autrui, détention sans motif légitime et interdite par arrêté préfectoral de produits incendiaires, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de délit, et enfin violence avec usage ou menace d'une arme, énumérant encore BFMTV.

Jeudi 6 novembre au soir, une plainte avait été déposée par l'établissement à la suite des incidents. Des échauffourées avaient alors éclaté entre des spectateurs. Des fumigènes avaient été allumés, selon la Philharmonie de Paris.