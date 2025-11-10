Cher : des cambrioleurs ouvrent le feu sur la police, un membre de BAC grièvement blessé

Un policier de la BAC de Bourges a été gravement blessé par balle alors qu'il intervenait sur le cambriolage d'une agence bancaire dans la nuit de dimanche à lundi. Les malfaiteurs sont en fuite.

Un policier a été grièvement blessé lors d'une intervention sur un cambriolage. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé tout son soutien à l'agent de la BAC de nuit de Bourges qui a été blessé par balle alors qu'il intervenait dans une agence bancaire de Saint-Germain-du-Puy, dans le Cher, dans la nuit de dimanche à lundi, pour empêcher un cambriolage. Le policier a été touché au bras gauche et transporté à l'hôpital de Tours. Si la blessure touchant l'articulation du coude semble grave, le pronostic vital n'est pas engagé.

L'agent des forces de l'ordre a été blessé par un tir de fusil à pompe selon une source policière à l'AFP. Le policier touché a riposté en faisant usage de son arme de service à 15 reprises, tandis qu'un second policier a tiré à deux reprises selon les informations du Parisien.

Les cambrioleurs, au nombre de deux selon BFMTV, ont tenté de pénétrer une banque du Crédit agricole vers 2h30 et ont été signalés pour l'alarme du système de sécurité. Trois policiers sont vite intervenus sur place et ont provoqué la fuite des malfaiteurs qui ont tiré sur les agents sans les toucher. Dans sa course, un des cambrioleurs est tombé sur deux policiers qui patrouillaient et a ouvert le feu en direction des agents. C'est à ce moment que le policier touché a été blessé.

Malgré l'intervention des policiers, les auteurs du cambriolage ont réussi à prendre la fuite et sont actuellement recherchés. Si les policiers ont tiré sur les malfaiteurs et leurs agresseurs, aucune trace de sang n'a été retrouvée à l'endroit où l'auteur du tir contre le policier s'est dissimulé avant de s'enfuir. "Tout est mis en œuvre pour retrouver ces voyous criminels", a assuré le ministre de l'Intérieur après avoir salué le "courage" des policiers face à "une situation très difficile".