Maëva B., l'ex-compagne de Salah Abdeslam, en garde à vue : un projet terroriste stoppé par la police

Maéva B., l'ancienne compagne de Salah Abdeslam suspectée de recel d'objet en prison, est en garde à vue depuis le 7 novembre, car soupçonnée de préparer une action terroriste avec des complices.

Des soupçons de recel illicite impliquant le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015 à une garde à vue de son ex-compagne pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la commission d'un crime d'atteinte aux personnes". La Sous-direction antiterroriste (SDAT) s'est intéressée de près à Maéva B., ancienne compagne et correspondante épistolaire de Salah Abdeslam ces derniers jours.

La jeune femme, placée en garde à vue le 4 novembre, a de nouveau été interpellée pour des motifs terroristes le vendredi 7 novembre et se trouve toujours en garde à vue ce lundi grâce à une dérogation rarement accordée. Si les gardes à vue pour terrorisme peuvent durer 96 heures, elles peuvent également être prolongée jusqu'à 144 heures en cas de soupons d'un un projet d'action violente "imminent".

Tout à commencer avec une enquête du parquet national antiterroriste pour "recel illicite d'objet en détention" après que l'analyse de l'ordinateur de Salah Abdeslam a révélé, en janvier 2025, la possible détention de vidéos et écrits de propagande djihadiste et une éventuelle connexion sur les ports USB. Le détenu dispose un ordinateur sans accès à Internet dans le cadre d'une formation. Les soupçons se sont alors portés sur Maéva B., une des seules personnes à être autorisées à rencontrer le terroriste au parloir.

Si les enquêteurs n'ont pas trouvé la clé USB qu'ils cherchaient, ils ont mis la main sur autre chose avec l'examen du téléphone et du matériel information de la jeune femme de 27 ans. Maéva B. aurait évoqué "des projets de rejoindre une organisation djihadiste à l'étranger ou de commettre un attentat sur le sol français" selon les informations du Parisien.

Un projet djihadiste ou terroriste en trio

Originaire du Tarn-et-Garonne, Maéva B. a entamé une correspondance avec Salah Abdeslam dans les alentours de 2018. La jeune femme qui s'est convertie à l'islam après une période d'anorexie est décrite par les services de renseignement comme proche de "la mouvance radicale". Elle a pu rencontrer le terroriste du 13 novembre, au titre de leur relation intime même s'ils n'ont jamais été mariés, à compter de 2024 après la condamnation définitive de l'individu. Leur relation s'est dégradée dans le courant de l'année 2025 et les investigations ont mis en évidence une rupture de tout contact depuis le mois d'avril.

Outre la fin des échanges avec Salah Abdeslam, les investigations de la SDAT ont révélé la correspondance de Maéva B. avec deux individus considérés comme radicalisés : un jeune homme de 20 ans habitant à Montpellier, dans l'Hérault, et à qui la suspect s'est unie lors d'un mariage religieux, ainsi qu'une jeune femme vivant en Isère. Ce sont les discussions de ce trio sur des projets djihadistes et/ou terroristes qui ont poussé le PNAT à élargir l'enquête initiale au chef d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de la commission d'un crime d'atteinte aux personnes". Le mari et la correspondante de Maéva B. ont également été placés en garde à vue le vendredi 7 novembre.

S'il semble avoir été question de mener une action terroriste sur le sol français entre les trois individus, selon Le Parisien qui cite des sources proches de l'enquête, les contours dudit projet devaient encore être définis par les investigations.

Salah Abdeslam étranger au projet d'action terroriste