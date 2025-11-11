Disparition de Marie Descoubes : ce que l'on sait de la navigatrice et de son itinéraire

Marie Descoubes, navigatrice française de 28 ans, est portée disparue depuis plusieurs jours dans l'océan Atlantique. Sa mère a fait part de son inquiétude.

Marie Descoubes ne donne plus de nouvelles depuis le 5 novembre dernier. Cette navigatrice française, originaire de La Rochelle, a embarqué à bord d'un voilier, le "SV Liahona". Elle est partie du Maine, aux États-Unis, pour rallier Porto Rico, avec son coéquipier américain, Nathan Perrins. La Rochelaise est engagée dans la protection de l'environnement et dans la navigation durable. Elle a fondé une association, baptisée "Élément-Terre Sail", raconte Le Figaro.

La navigatrice a pour rêve de réaliser un tour de l'Atlantique en totale autosuffisance. La mère de Marie Descoubes a exprimé son inquiétude sur le réseau social Facebook. "Avec Marie, il ne faut jamais s'inquiéter. C'est une très bonne navigatrice, le monsieur aussi a l'air très bien. J'ai peur d'alerter trop tôt et qu'elle me dise, 'Maman, tu t'es encore inquiétée pour rien'", a aussi confié à Nathalie Le Roux à France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Ce que l'on sait du parcours du voilier

Le GPS du duo a arrêté d'émettre au large des Bermudes, le 5 novembre dernier. La Française et l'Américain devaient effectuer une escale sur cet archipel le lendemain. Le site Boatwatch a d'ailleurs lancé une alerte. Sa mission consiste à "maintenir un réseau mondial de ressources pour aider les marins portés disparus ou en retard ; ceux dont le bateau a été volé : ou ceux auxquels des messages urgents doivent être transmis".

La date du jeudi 13 novembre s'annonce décisive. C'est la date présumée de l'arrivée de Marie Descoubes à Porto Rico. Des recherches ont été lancées dans la zone des Bermudes, elles ont été arrêtées, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Elles n'ont rien donné. Aucune balise de détresse n'a été déclenchée à ce stade. Le GPS du voilier pourrait avoir cessé d'émettre à cause d'un manque de carburant ou d'énergie.