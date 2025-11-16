"Tout est OK" : La navigatrice Marie Descoubes est vivante

Sa disparition depuis dix jours dans les Bermudes inquiétait. Elle est finalement bien vivante et n'avait pas pu donner de nouvelles à cause d'un problème technique avec le téléphone satellite.

Plus de peur que de mal. La navigatrice française Marie Descoubes a donné un signe de vie. C'est sa mère, Nathalie Le Roux, qui a annoncé la nouvelle sur Facebook, dix jours après avoir donné l'alerte : "Marie vient de nous diner de bonnes nouvelles !"

De son côté, la skippeuse rochelaise est enfin arrivée à destination, à Porto Rico, après vingt jours en mer. Elle écrit sur Instagram : "Nous avons juste eu un problème technique avec le téléphone satellite en mer et nous étions dans l'impossibilité de rejoindre les Bermudes à cause des vents contraires. Nous avons donc décidé de continuer jusqu'à Porto Rico directement. Aucun gros problème technique avec le bateau, tout est O.K. !"

10 jours d'inquiétude

Marie Descoubes ne donnait plus de nouvelles depuis le 5 novembre dernier. Cette navigatrice française, originaire de La Rochelle, avait embarqué à bord d'un voilier, le "SV Liahona". Elle était partie du Maine (États-Unis) pour rallier Porto Rico, avec son coéquipier américain, Nathan Perrins. La Rochelaise est engagée dans la protection de l'environnement et dans la navigation durable. Elle a fondé une association, baptisée "Élément-Terre Sail", raconte Le Figaro.

La navigatrice a pour rêve de réaliser un tour de l'Atlantique en totale autosuffisance. La mère de Marie Descoubes avait exprimé son inquiétude sur le réseau social Facebook. "Avec Marie, il ne faut jamais s'inquiéter. C'est une très bonne navigatrice, le monsieur aussi a l'air très bien. J'ai peur d'alerter trop tôt et qu'elle me dise, 'Maman, tu t'es encore inquiétée pour rien'", avait aussi confié à Nathalie Le Roux à France 3 Nouvelle-Aquitaine.