Tourcoing : un ado de 16 ans tué après un refus d'obtempérer, la police municipale s'explique
Un adolescent de 16 ans est mort après avoir été éjecté de son scooter en cherchant à éviter un contrôle de police, à Tourcoing, mardi 11 novembre 2025. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
Accident mortel à Tourcoing (Nord). Mardi 11 novembre 2025, peu après 19 heures, un adolescent de 16 ans a perdu la vie à scooter après un refus d'obtempérer face à la police municipale, selon une information de La Voix du Nord. L'adolescent est mort sur le coup, éjecté de son deux-roues. Les faits se sont déroulés en plein centre-ville de Tourcoing, au niveau de la rue des Ursulines.
Le passager du scooter, lui âgé de 14 ans, a été légèrement blessé au bras. Les deux jeunes gens pourraient être cousins. D'après Le Figaro, les deux adolescents à bord du scooter seraient "soupçonnées d'avoir commis des infractions routières", ce qui pourrait justifier leur contrôle.
Selon les premiers éléments de l'enquête, "un refus d'obtempérer à un équipage de la police municipale de Tourcoing" aurait été commis par ce scooter quelques instants avant l'accident, a indiqué à l'AFP le procureur de Lille, Samuel Finielz. Les policiers municipaux "disent qu'ils étaient à environ 150 mètres du scooter au moment de l'accident", a-t-il précisé.
Une enquête pour homicide involontaire ouverte
Les deux adolescents à bord du scooter auraient "percuté un poteau alors qu'il circulait en sens interdit et qu'il cherchait à éviter un véhicule particulier arrivant dans l'autre sens". D'après La Voix du Nord, le scooter n'était pas assuré. Sur place, un dispositif policier composé de deux compagnies de CRS a été déployé sur place dans la soirée pour
"éviter des débordements", abonde TF1.
Les pompiers et deux équipes du SAMU ont aussi été dépêchés, en vain pour la santé du jeune homme de 16 ans. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale de Lille, afin de déterminer les "circonstances exactes de cet accident". De janvier à août 2025, les refus d'obtempérer ont bondi de 9 % par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.