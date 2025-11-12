Tourcoing : un ado de 16 ans tué après un refus d'obtempérer, la police municipale s'explique

Un adolescent de 16 ans est mort après avoir été éjecté de son scooter en cherchant à éviter un contrôle de police, à Tourcoing, mardi 11 novembre 2025. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Accident mortel à Tourcoing (Nord). Mardi 11 novembre 2025, peu après 19 heures, un adolescent de 16 ans a perdu la vie à scooter après un refus d'obtempérer face à la police municipale, selon une information de La Voix du Nord. L'adolescent est mort sur le coup, éjecté de son deux-roues. Les faits se sont déroulés en plein centre-ville de Tourcoing, au niveau de la rue des Ursulines.

Le passager du scooter, lui âgé de 14 ans, a été légèrement blessé au bras. Les deux jeunes gens pourraient être cousins. D'après Le Figaro, les deux adolescents à bord du scooter seraient "soupçonnées d'avoir commis des infractions routières", ce qui pourrait justifier leur contrôle.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "un refus d'obtempérer à un équipage de la police municipale de Tourcoing" aurait été commis par ce scooter quelques instants avant l'accident, a indiqué à l'AFP le procureur de Lille, Samuel Finielz. Les policiers municipaux "disent qu'ils étaient à environ 150 mètres du scooter au moment de l'accident", a-t-il précisé.

Une enquête pour homicide involontaire ouverte

Les deux adolescents à bord du scooter auraient "percuté un poteau alors qu'il circulait en sens interdit et qu'il cherchait à éviter un véhicule particulier arrivant dans l'autre sens". D'après La Voix du Nord, le scooter n'était pas assuré. Sur place, un dispositif policier composé de deux compagnies de CRS a été déployé sur place dans la soirée pour "éviter des débordements" , abonde TF1.

Les pompiers et deux équipes du SAMU ont aussi été dépêchés, en vain pour la santé du jeune homme de 16 ans. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale de Lille, afin de déterminer les "circonstances exactes de cet accident". De janvier à août 2025, les refus d'obtempérer ont bondi de 9 % par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.