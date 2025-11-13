Mort de Nadège dans le Var : "zones d'ombre", contradictions... Qu'est-il arrivé à la mère de famille ?

Le corps de Nadège Klopcic, 46 ans, a été retrouvé ce mardi proche d'une voie ferrée à Carnoules (Var), deux jours après sa disparition. C'est désormais le flou et l'incompréhension qui entourent la mort de cette mère de famille.

Nadège Klopcic, mère de famille de 46 ans, avait disparu depuis le dimanche 9 novembre après un accident de voiture près de Pignans, dans le Var. Son corps a été retrouvé le mardi 11 novembre, vers 13 heures, près d'une voie ferrée de la zone, "à environ deux kilomètres de la gare de Pignans", indique le parquet dans un communiqué.

Pour rappel, la quadragénaire avait passé la journée de dimanche avec son compagnon, son beau-fils et des amis. Lors d'un trajet en voiture, elle heurte un terre-plein, la petite troupe appelle alors un garagiste pour se faire remorquer. Le compagnon et son fils préfèrent rentrer chez eux par leurs propres moyens. Nadège, elle, contacte une amie pour qu'elle vienne la chercher après avoir bouclé les formalités administratives. Finalement, elle décide de rentrer en train à 18 heures, avant de disparaître.

La nuit suivante, aucune trace de Nadège Klopcic malgré le déploiement de quinze militaires, d'un hélicoptère et d'une équipe cynophile. Lundi après-midi, le parquet de Draguignan ouvre alors une enquête pour "disparition inquiétante", confiée à la brigade du Luc-en-Provence, et la gendarmerie lance un appel à témoins. Mardi matin, une battue citoyenne est même organisée à proximité de la gare de Pignans, puis de celle de Carnoules, village voisin, où le téléphone de Nadège a borné. Malgré tous ces efforts, toujours aucune trace de la mère de famille.

La piste accidentelle privilégiée

Son corps est enfin retrouvé sur les coups de 13 heures, "à proximité des voies ferrées, à Carnoules, entre Cuers et Le Luc", assure le parquet de Draguignan. "Les premières investigations entreprises permettaient de conclure à un décès accidentel de la victime", souligne le procureur, Pierre Couttenier. Dans les colonnes de Var-Matin, le procureur adjoint, Guy Bouchet, précise qu'il "n'a pas été constaté de polytraumatisme, elle n'a donc pas été percutée par un train", malgré la découverte du corps près de la voie ferrée.

Depuis la médiatisation de l'affaire, le dépanneur contacté par Nadège et son compagnon le jour de la disparition de la quadragénaire est victime de menaces et de harcèlement, il a donc décidé de témoigner dans Var-Matin. "J'ai immédiatement demandé au compagnon s'ils avaient une solution pour le rapatriement vers leur domicile, car le véhicule était inutilisable", dit-il. Il conseille au couple de contacter son assurance, mais le compagnon refuse car il "n'y avait pas droit", assure-t-il, selon le dépanneur.

"Complètement faux !", "décès bizarre"

Après coup, "les proches de Nadège ont indiqué qu'il n'y avait pas de place dans la dépanneuse et que c'est la raison pour laquelle elle était restée sur le bord de la route. C'est complètement faux ! J'avais dans mon camion de la place pour les emmener, mais ils ont refusé. Ils m'ont dit : 'Ne vous inquiétez pas, des personnes vont venir nous récupérer bientôt'", explique le dépanneur auprès du journal local. Une contradiction et des versions opposées qui interrogent. Alors, qui dit vrai ? Que s'est-il vraiment passé le jour de la disparition de Nadège Klopcic ? Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours "afin de déterminer plus précisément l'origine du décès", apprend-on.

"Je laisse faire l'enquête. Je pense qu'il y a des zones d'ombre dans cette histoire", estime ainsi Nathalie, amie de la victime et marraine d'un de ses deux enfants. Voulant faire "attention" à ce qu'elle dit, elle attend désormais que "la lumière sera faite sur le décès de Nadège", qui lui "paraît bizarre", dit-elle au micro de BFM Var. Dans l'attente des résultats de l'autopsie, une cagnotte a été ouverte pour couvrir les frais d'enterrement.