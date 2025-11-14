Accusation de viol dans une école à Paris : une plainte déposée et plusieurs animateurs suspectés d'infractions sexuelles

Après la suspension de trois animateurs suspectés d'infractions sexuelles dans une école maternelle du 11e arrondissement de Paris, la mère d'une fillette de 4 ans a déposé plainte contre l'un des suspects pour "viol aggravé".

Une plainte a été déposée contre un animateur de la Ville de Paris le mercredi 12 novembre. Il s'agit de la première depuis que l'affaire sur les soupçons d'agressions sexuelles et de viols contre les animateurs d'une école maternelle a éclaté entre septembre et octobre. La plainte a été déposée par une mère qui dénonce un "viol aggravé par personne ayant autorité" sur sa fille âgée de 4 ans. La personne visée est un animateur qui travaillait à l'école maternelle Bullourde dans le 11e arrondissement de Paris depuis la rentrée de septembre 2025

Non seulement de l'âge de la victime et de l'abus d'autorité présumé du suspect, la vulnérabilité de l'enfant et le fait que les actes décrits aient pu avoir lieu en présence d'un autre enfant les ayant signalés constituent autant de circonstances aggravantes selon Me Arié Alimi, l'avocat de la plaignante, interrogé par l'AFP.

Avec ce dépôt de plainte, la mère de famille espère entraîner la saisie d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire sur cette affaire. Car si la plainte vise un seule personne, au moins trois animateurs sont suspectés de "faits à caractère sexuel", "d'exhibition" et "faits d'agression sexuelle" et ont été suspendus par la municipalité pour ces raisons à la mi-octobre.

Tout à commencer le 24 septembre lorsqu'un cadre de la Ville de Paris informe la plaignante qu'un élève de l'école maternelle de sa fille dit avoir un animateur s'exhiber devant la fillette de 4 ans. La municipalité assure alors avoir suspendu l'individu et que des enquêtes administrative et pénale ont été ouvertes. Le lendemain, la plaignante interroge sa fille qui lui confirme l'agression et décrit même des actes plus graves, mais en citant le nom d'un autre animateur. Lequel est à son tour suspendu. Le troisième suspect qui travaillait aussi dans l'école maternelle connaît le même sort après avoir été mis en cause à la mi-octobre.

30 suspensions, plus de la moitié pour des soupçons d'infractions sexuelles

Si trois animateurs ont été signalés pour des soupçons d'agressions sexuelles et de viols dans une seule petite école maternelle de la capitale, ce qui est déjà conséquent, des soupçons portent sur plusieurs autres individus. D'après les données de la mairie communiquées à Médiapart, 30 animateurs ont été suspendus dans le courant de l'année 2025 dans les écoles parisiennes, dont 16 pour des "suspicions à caractère sexuel". Ces animateurs sont chargés de s'occuper des enfants sur les temps périscolaires, c'est-à-dire à la cantine, dans les garderies après les heures de classe et pendant les vacances.

Le nombre de suspensions reste "stable" par rapport aux deux années précédentes selon la mairie de Paris qui s'inquiète tout de même des signalements concernant les infractions sexuelles sur les enfants. La municipalité a, elle aussi, porté plainte dans cette affaire. Et alors que la médiatisation de l'affaire interroge les mesures de recrutement des animateurs, la Ville a fait savoir que les ces derniers sont soumis à des contrôles pour vérifier qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas inscrits au fichier d'auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Le maire du 11e arrondissement de Paris, François Vauglin, indiquait par ailleurs à l'AFP à la mi-octobre que le contrôle du recrutement des animateurs "a encore été renforcé".