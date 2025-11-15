Un pédocriminel américain en cavale arrêté en Alsace

L'homme était en fuite depuis 14 ans. Il a été arrêté et est en attente de son extradition vers les États-Unis. Une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur est ouverte en France.

Il était l'un des fugitifs les plus recherchés aux États-Unis. Michael Wiseman a été arrêté le 1er novembre à Kilstett (Bas-Rhin) après 14 ans de cavale. L'Américain avait été condamné pour des actes pédocriminels aux États-Unis. Lui qui vivait une vie de famille plutôt paisible a été arrêté pour la première fois en 2008 pour exploitation sexuelle sur mineur, comme le rapporte BFMTV.

Il avait été placé sous surveillance judiciaire mais avait fui le pays en sectionnant son bracelet électronique. C'est en Espagne que les autorités ont retrouvé sa trace un an plus tard. Extradé vers les États-Unis, il a finalement été placé en liberté conditionnelle. C'est alors qu'il a fui à nouveau le pays en se rendant au Vietnam, puis en Pologne et en France. Cette cavale aura duré 14 années pendant lesquelles la police de l'Arizona n'a pas lâché l'affaire : "Cette arrestation est le fruit d'années de persévérance, de travail d'équipe et d'un engagement sans faille envers la protection des enfants. "

Le choc du voisinage

Cette arrestation a eu l'effet d'une bombe dans le voisinage. "Mes filles ont joué avec leurs garçons tout l'été, elles ont été chez eux. C'est choquant d'apprendre ça, on se pose plein de questions en tant que parents", confie une de ses voisines à nos confrères.

Michael Wiseman n'aurait pas cessé d'agresser sexuellement des enfants pendant sa cavale. Dans l'attente de son extradition, une enquête est également ouverte en France pour viol et agression sexuelle sur mineur.