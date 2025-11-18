Réunion de Macron sur le narcotrafic : des annonces pour endiguer le fléau ?

Emmanuel Macron convoque plusieurs ministres et représentants de l'autorité judiciaire à l'Elysée ce mardi 18 novembre pour une réunion sur le narcotrafic, ses conséquences et les moyens de lutte qui doivent encore se concrétiser.

Le combat du gouvernement contre le narcotrafic continue. Emmanuel Macron tient une réunion à huis clos ce mardi 18 novembre à l'Elysée pour "faire un point de situation sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic" promulguée en juin 2025. Le texte prévoit plusieurs mesures mises progressivement en place pour durcir les sanctions et les condamnations contre les trafiquants, renforcer leur surveillance, mieux punir le recrutement des mineurs, perfectionner les moyens d'investigation ou encore lutter contre le blanchiment d'argent. Une des grandes mesures de cette loi consiste a la création du parquet national anticriminalité organisée (PNACO) prévue pour le 1er janvier 2026.

Dans la même logique, le président de la République a inauguré l'état-major interministériel de lutte contre la criminalité organisée en mai 2025. Cette nouvelle instance, dotée de 12 services différents de police, gendarmerie, renseignements, services judiciaires, réunis à Nanterre, a pour objectif la coordination du travail des enquêtes contre les réseaux de narcotrafiquants.

Plusieurs ministres et représentants de l'autorité judiciaire sont conviés à la réunion présidentielle qui débute à 10 heures. Du côté du gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, le prédécesseur de ce dernier devenu ministre de la Justice Gérald Darmanin, la ministre chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sont présents. S'ajoutent la future cheffe du (PNACO) Vanessa Perrée, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la police judiciaire et le directeur général des Douanes et des droits indirects.

L'Elysée n'a pas précisé si une prise de parole du chef de l'Etat ou des ministres concernés aurait lieu à l'issue de la réunion. La rencontre devant servir à faire un point d'étape sur les mesures mises en place et leur efficacité, rien ne garantit de nouvelles déclarations. Reste que si un renforcement ou un complément des mesures est évoqué, un compte rendu de la réunion pourrait en faire mention.

Des villes gangrénées par le narcotrafic

Alors qu'un des points à l'ordre du jour de la réunion "sera spécifiquement consacré à la situation à Marseille" selon l'Elysée, le procureur de Marseille Nicolas Bessone et le préfet de police des Bouches-du-Rhône font également partie des participants à la réunion d'Emmanuel Macron. La cité phocéenne, en proie au narcotrafic et à sa montée en puissance, a encore été endeuillée après le meurtre du petit frère d'Amine Kessaci, un militant écologiste de 22 ans connu localement pour son engagement dans la lutte contre le narcobanditisme et sa candidature aux dernières législatives.

Le parquet de Marseille suspecte un assassinat et le maire de la deuxième ville de France a évoqué un crime "d'avertissement" contre le militant. L'engagement d'Amine Kessaci a débuté en 2020 après le meurtre de son grand frère qui était tombé dans le trafic et avait été retrouvé mort avec plusieurs impacts de balle et le corps entièrement calciné. Les obsèques du frère d'Amine Kessaci se tiennent ce mardi après-midi à Marseille dans la plus stricte intimité.

Si Marseille est connue comme une ville minée par le narcotrafic, ce fléau touche d'autres villes à l'instar de Grenoble où un enfant de 12 ans a été grièvement blessé par trois balles dans la nuit du 15 au 16 novembre et se trouve encore dans le coma. Le narcobanditisme est devenu un sujet de sécurité prioritaire depuis la fin de l'année 2023 et la mise en place des premières "opérations place nette" chapeautées par Gérald Darmanin. Certaines opérations dite "XXL" avaient d'ailleurs eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Marseille en présence d'Emmanuel Macron.