Directeur d'école menacé de mort à Rennes : le suspect refusait que sa fille ait un homme comme enseignant

Un parent d'élève a menacé de mort le directeur d'une école parce qu'il refusait de changer sa fille de classe. Il a depuis porté plainte et s'est mis en arrêt maladie.

Le 10 octobre dernier un père d'une élève a menacé de mort le directeur de l'école Clôteaux à Rennes après que celui-ci lui a refusé une demande. Depuis, le directeur a porté plainte et s'est mis en arrêt maladie. Le parent d'élève se serait présenté devant le directeur, lui réclamant de changer sa fille de classe. Le père ne voulait pas que sa fille soit prise en charge par un enseignant, il refusait notamment qu'un homme accompagne sa fille aux toilettes, selon une source au sein du rectorat à BFMTV.

Le directeur de l'école, située dans le quartier Bréquigny au sud de la ville, a rejeté cette requête, évoquant les règles de l'établissement, mais aussi par respect pour les valeurs de la République. C'est alors qu'une altercation a commencé et que des menaces de mort ont été proférées par le père envers le directeur.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a réagi au micro de BFMTV : "Une demande de cette nature n'a pas sa place à l'école. [...] Quand on touche à un directeur d'école, à un professeur où à un AESH on touche à l'institution", a-t-il déclaré.

Une grève pour défendre le directeur d'école

Le secrétaire départemental du SNUDI Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine Mickaël Bézard a affirmé auprès de France 3 qu'il "y a une incompréhension totale de la part de toute la communauté éducative vis-à-vis de cette demande." "On est là face à une discrimination sexiste", a-t-il déclaré. De son côté, l'équipe enseignante de l'ensemble scolaire a décidé de se mettre en grève ce vendredi 21 novembre pour soutenir leur collègue. Le mouvement doit aussi alerter le rectorat sur leur "mal-être" face à cette situation.

Dans un tract distribué devant l'établissement par les professeurs et le syndicat FO, il est précisé que cette grève vise aussi à "alerter (leur) institution sur la nécessité de protéger efficacement ses personnels". Une banderole de soutien au directeur a également été accrochée sur les grilles. "D'autres établissements seront probablement aussi en grève, ainsi que des agents territoriaux" a expliqué le secrétaire général FO d'Ille-et-Vilaine Fabrice Lerestif au Figaro. Un rassemblement aura lieu devant l'école ce vendredi matin à 9 heures.

Le rectorat a également apporté son soutien à l'enseignant affirmant "que l'autorité éducative ne cède à aucune forme de pression". Le ministre de l'Éducation nationale dit avoir demandé au rectorat de "porter plainte au nom de l'institution".