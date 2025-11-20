Une femme tuée à Besançon sur un parking : ce que l'on sait du suspect arrêté par la police

Une jeune femme de 32 ans est décédée ce jeudi matin à Besançon. Son ex-conjoint est le principal suspect dans cette affaire.

La piste du féminicide semble la plus probable dans cette affaire, même si l'enquête ne fait que commencer. Ce jeudi 20 novembre, sur les coups de 7 heures du matin, rapporte L'Est républicain, une femme née en 1993 est tombée dans un véritable guet-apens en partant au travail. Sur le parking de son immeuble, situé dans le quartier des Prés-de-Vaux, à Besançon, un individu l'attendait à côté de sa voiture. Selon nos confrères, il aurait mis en joue la victime à son arrivée et aurait ensuite tiré avec une arme longue à deux reprises, touchant la jeune femme qui s'est écroulée sur le sol. Le suspect s'est ensuite enfui.

Malgré l'intervention rapide des secours, la trentenaire est décédée des suites de ses blessures. Les enquêteurs se sont rapidement intéressés à l'ex-conjoint de la femme décédée. L'homme âgé de 34 ans était déjà connu des services de police, selon L'Est républicain. D'après France 3 Régions, l'individu serait l'homme qui s'était retranché un mois plus tôt chez lui à Ornans, après avoir refusé d'être pris en charge médicalement. Selon le parquet de Besançon, son profil psychologique est d'ailleurs jugé "inquiétant" et, comme l'avance ICI, la victime elle-même avait déposé une main courante à son encontre il y a quelques semaines de cela.

Un long siège et une garde à vue

Jeudi, le suspect a rapidement été localisé à son domicile. Mais face à la dangerosité de son profil, la police a préféré faire appel au Raid. Pas moins de quatre fourgons ont été dépêchés sur place aux alentours de 10 heures. Tireurs d'élite et important dispositif ont été déployés tandis que des déviations ont été mises en place du côté de la circulation et, surtout, que des négociations ont été engagées avec l'individu.

Au terme d'un long siège qui aura duré près de 3 heures, le suspect s'est finalement rendu sans heurts et "sans plus de blessés", a fait savoir le procureur de la République. Le trentenaire a été placé en garde à vue à Besançon. L'enquête ouverte pour assassinat suit son cours.