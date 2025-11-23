Gard : ce que l'on sait du drame qui a ôté la vie à deux adolescents de 15 ans

Deux adolescents de 15 ans, une fille et un garçon, ont tragiquement perdu la vie, fauchés par une voiture, samedi 22 novembre sur une route départementale du Gard.

Drame sur une route départementale du Gard samedi 22 novembre. Deux adolescents de 15 ans sont morts sur le coup, percutés par une voiture à Saint-Brès. Les deux victimes, une fille et un garçon, ont été fauchés vers 18 h 40. Ils se trouvaient à proximité d'un restaurant dans lequel ils participaient à une fête, rapporte BFMTV qui tient ses informations du procureur d'Arles. Le conducteur du véhicule est un jeune homme âgé de 24 ans.

Le parent de l'une des deux victimes a également été blessé en traversant la route pour porter secours aux adolescents. Il a lui aussi été percuté par un autre véhicule. Âgé d'une quarantaine d'années, il a été transféré au centre hospitalier d'Alès, dans le Gard. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La piste de l'accident privilégiée

Selon BFMTV, la piste de l'accident est privilégiée, pour l'heure. L'obscurité et une possible vitesse excessive du premier conducteur pourraient être à l'origine du drame. Le jeune homme conducteur a été placé en garde à vue pour "homicide routier". Il était négatif au contrôle d'alcoolémie et au dépistage des stupéfiants.

Le deuxième conducteur impliqué dans l'accident du père blessé sera auditionné ce dimanche par la gendarmerie. Les deux véhicules ont été saisis pour une expertise en accidentologie.